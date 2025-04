Real, Ancelotti perde un big nella rincorsa a Barcellona e Mondiale: "stagione finita"

La stagione di Eduardo Camavinga può dirsi già conclusa. Il centrocampista del Real Madrid, infortunatosi contro il Getafe, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la lesione totale del tendine dell'adduttore sinistro: i Blancos non specificano i tempi di recupero, ma la stampa spagnola ipotizza uno stop di almeno 3-4 mesi. Pertanto, per il calciatore sarebbe impossibile partecipare alla prima edizione del Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti tra giugno e luglio. . Il centrocampista del Real Madrid, infortunatosi contro il Getafe, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la lesione totale del tendine dell'adduttore sinistro: i Blancos non specificano i tempi di recupero, ma la stampa spagnola ipotizza. Pertanto, per il calciatore sarebbe impossibile partecipare alla prima edizione del Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti tra giugno e luglio.

Una stagione sfortunata

Attualmente secondo in classifica in Liga dietro al Barcellona e in finale di Coppa del Re, ma già fuori dalla Champions, il rendimento e la continuità del Real Madrid di Carlo Ancelotti sono stati condizionati dagli infortuni di alcuni titolarissimi sin dall'inizio della stagione. Emblematico, in tal senso, è il caso di Camavinga, che ha iniziato con una distorsione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, che lo ha tenuto ai box 50 giorni, ha proseguito con una lesione al bicipite femorale, risolta in due settimane e mezzo, più altre tre e mezzo per la conseguente recidiva, e ha concluso con la lesione del tendine dell'adduttore sinistro: saranno almeno 29 le partite saltate durante l'annata, contando un minimo di tre nel girone del Mondiale per club.