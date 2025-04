Caso Vinicius Jr, legale dell’esposto al Comitato Etico Fifa: “Può distorcere mercato"

''I giocatori più famosi oggi sono vere e proprie imprese multinazionali, che fatturano centinaia di milioni di euro l'anno, e quindi hanno un potere impensabile fino a pochi anni fa. Ora lo esercitano per comprare squadre, distorcendo il mercato e le competizioni''. Sono le parole di Fabio Bassan , professore di diritto internazionale e avvocato che ha curato l'esposto presentato contro Vinicius Jr all'Investigatory Chamber of the Fifa Ethics Committee. La Tiberis Holdin, ha denunciato nei giorni scorsi, al Comitato Etico della Fifa, il calciatore brasiliano del Real, reo, secondo l'accusa, di aver violato l'articolo 20 del Codice Etico della Fifa, assumendo il controllo indiretto di due club , l'Alverca (squadra portoghese di seconda divisione) e l'Athletic Club (squadra brasiliana di seconda divisione).

Le parole di Bassan

"Il codice etico della Fifa, che vincola tutti i tesserati, è stato modificato nel 2023. Tra le novità principali c'è il nuovo articolo 20, che regola i conflitti di interesse. La norma considera rilevanti non solo i conflitti attuali, ma anche quelli potenziali, proprio per prevenirli. Il codice, inoltre, non si limita ai tesserati ma si estende anche alle 'parti correlate', come familiari fino al terzo grado o collaboratori. Il conflitto di interessi diventa ancora più rilevante nei casi di multiproprietà, come nel caso attuale in cui Vini Jr. sarebbe legato a due club di Serie B in due diversi Paesi'' ha spiegato Bassan al sito di Gianluca Di Marzio.