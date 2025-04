Barcellona, fiducia a Flick oltre l'Inter: pronto il rinnovo del contratto

Vigilia di Champions per il Barcellona che si prepara ad ospitare l'Inter nella semifinale d'andata della Champions League . In Catalogna c'è grande attesa, oltre che entusiasmo visto che i blaugrana, in testa anche nella Liga, sono reduci dal trionfo in Supercoppa nel Clasico con il Real e possono sognare uno storico triplete. Eppure c'è tempo e spazio per guardare oltre, nello specifico al futuro di Hansi Flick che ha un contratto fino al 2026, ma che secondo il "Mundo Deportivo", che cita fonti vicini all'entourage del tecnico tedesco, ha già l'accordo per andare avanti fino al 2027.

Flick, pronto il rinnovo

Un rinnovo di un solo anno, ma molto important ee simbolico per Flick che come spiegato dal patron Joan Laporta: "E' il profilo ideale per noi. Ma è un allenatore che preferisce andare di anno in anno e avere un anno di margine. Abbiamo Flick per questa stagione e la prossima e stiamo facendo quello che c'è da fare per il futuro prossimo". E infatti mancherebbero solo i dettagli per la firma, anche se l'annuncio verrà fatto soltanto al termine della stagione per non distrarre la squadra, in corsa su tutti i fronti.