Flick, doppio annuncio prima di Inter-Barcellona: uno è su Lewandowski…

BARCELLONA (Spagna) - "È stato dimostrato contro l'Inter che giocatori come Koundé possono infortunarsi. Ora dobbiamo ascoltare l'équipe medica per determinare quale giocatore ha bisogno di riposo. Dovremo fare le rotazioni. E sì, giocherà ter Stegen". Così, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato a Valladolid, Hansi Flick, tecnico del Barcellona capolista in Liga, annuncia ampio turnover in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter martedì sera. Poi, sui tanti gol concessi su palla inattiva, aggiunge: "Penso che possiamo difendere molto meglio. Non è solo questione di altezza, ma di come si blocca, di come ci si assume la responsabilità in difesa... Ovviamente l'Inter ci ha fatto molto male sui calci piazzati. Anche il Bayern ha subito gol così contro i nerazzurri. L'Inter ha anche un ottimo tiratore, forse uno dei migliori".