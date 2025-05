Real, che spavento: da 3-0 a 3-2 contro il Celta Vigo. E Mbappé supera Ronaldo

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid risponde al Barcellona, vittorioso 2-1 in rimonta contro il Valladolid , e resta a -4 dai blaugrana a una settimana dal Clasico in programma domenica 11 maggio alle ore 16.15 al Montjuic . Al termine della Liga mancano ancora quattro giornate, pertanto può ancora succedere di tutto, con la supersfida che potrebbe riaprire tutto in caso di successo delle Merengues o archiviare la pratica qualora ad avere la meglio dovessero essere i ragazzi di Hansi Flick (4-0 per gli azulgrana all'andata al Bernabeu). La formazione di Carlo Ancelotti si complica la vita contro il Celta Vigo e dopo essere andata avanti 3-0 subisce due reti regalandosi un finale da brividi.

Real Madrid-Celta Vigo 3-2: la cronaca

Partono forte i padroni di casa che nel giro di nove minuti, tra il 30' e il 39', colpiscono due volte con Arda Guler e Kylian Mbappé, al rientro dopo la squalifica rimediata contro l'Alaves. L'ex Psg in avvio di ripresa firma la doppietta personale salendo così a quota 35 reti in 51 sfide stagionali: il francese supera dunque Cristiano Ronaldo che al suo primo anno con il Real Madrid, 2009-10, si fermò a quota 33 in 35 apparizioni. La partita sembra ormai archiviata, ma gli ospiti non si arrendono e tra il 69' e il 76' rimettono tutto in discussione con i sigilli di Javier Rodriguez e Williot Swedberg. Nel finale un'occasione per parte ma il punteggio non cambia.