"Ancelotti-Real Madrid, raggiunto accordo verbale”: l’indiscrezione sull'addio

Il futuro di Carlo Ancelotti resterà un'incognita fino al 25 maggio. Il tecnico del Real Madrid ha rimandato l'annuncio sulla possibile conclusione del secondo ciclo sulla panchina del Real Madrid al giorno in cui calerà il sipario sul campionato. La classifica della Liga vede i Blancos rincorrere il Barcellona nella corsa al titolo con un ritardo di 4 punti: Mbappé e compagni ritroveranno i blaugrana domenica 11 maggio dopo la resa in finale di Coppa del Re - seguita all'eliminazione in Champions League per mano dell'Arsenal - . Stando a quanto riportato da 'The Athletic', Ancelotti avrebbe nel mentre raggiunto un accordo con il club per la risoluzione anticipata del contratto la cui scadenza è prevista per il 2026.