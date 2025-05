Poker Sorloth, l’Atletico stende la Real Sociedad. Siviglia ko e incubo retrocessione

Torna a vincere l'Atletico Madrid, che trascinata da Alexander Sorloth travolge in casa la Real Sociedad grazie al poker dell'attaccante norvegese (7', 10', 11', 30'), aggiudicandosi l'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. Gli uomini di Diego Simeone consolidano così il terzo posto con 70 punti e un vantaggio di 9 lunghezze sull'Atletico Bilbao - uscito sconfitto dal doppio confronto con il Manchester United in semifinale di Europa League - che domenica 11 ospiterà l'Alaves. La prossima giornata, i colchoneros scenderanno sul campo dell'Osasuna. A seguire, la gara interna contro il Betis Siviglia e la trasferta di Girona. L'11 maggio si disputerà anche il ritorno di campionato del Clasico, che dopo aver visto trionfare il Barcellona in Coppa del Re , mette in palio 3 punti chiave nella corsa al titolo, con il Real Madrid che insegue a -4 dalla vetta: match in programma alle 16.15 sul campo del Montjuic.

La Liga, 35ª giornata: gli altri risultati

Negli altri incontri di giornata, il Siviglia cade sul campo del Celta Vigo e resta fermo a quota 38 punti con un vantaggio di sole 6 lunghezze dal Las Palmas terzultimo, a sua volta arresosi al Rayo Vallecano, ora all'8º posto con 47 punti che tengono aperta la strada per l'Europa. Successo in trasferta anche per il Villarreal, che aggancia l'Atletico Bilbao a 67 punti grazie all'1-0 contro il Girona, chiamato a ritrovare la vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Bene Valencia e Maiorca, che superano in casa Getafe per 3-0 il Valladolid per 2-1.