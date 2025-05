Tris Villarreal, Barcellona ko: il Real sbanca Siviglia grazie a Mbappé e Bellingham

Penultima giornata della Liga spagnola con dieci partite tutte in contemporanea: il Barcellona, fresco campione di Spagna, ha perso in casa per 3-2 contro il Villarreal che si qualifica così per la prossima Champions League. Vince in trasferta il Real Madrid 2-0 contro il Siviglia che chiude in nove uomini mentre l'Atletico Madrid ha calato il poker interno al Betis Siviglia. In classifica, Barça, Real, Atletico e Bilbao già sono qualificate per la prossima Champions League mentre in zona retrocessione lotta serrata tra Espanyol e Leganes.