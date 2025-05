Nico Paz al Real Madrid e pure di corsa: Xabi Alonso dribbla l'Inter

COMO - Il Real Madrid sarebbe pronto a riprendersi Nico Paz. Sembra ben più di un’ipotesi, secondo quanto riportato da Cadena Cope, la seconda radio più ascoltata in Spagna. Il nuovo allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, avrebbe espresso il desiderio di contattare il centrocampista-rivelazione del Como per riportarlo in Spagna. Il grimaldello, previsto nel contratto con cui Paz è arrivato in Italia la scorsa estate a fine mercato per 6 milioni di euro, è il diritto di recompra – a una cifra decisamente abbordabile - che il Real può esercitare sul ragazzo per tre anni consecutivi, a partire dal 2025, con un esborso a salire: 9 milioni come partenza, 10 milioni nel 2026 e 11 milioni nel 2027.