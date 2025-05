Yamal, lo stipendio monstre svelato dal papà? Tifosi sicuri ma lui...

Il messaggio di Mounir Nasraoui

Annunciato il rinnovo, Mounir Nasraoui ha pubblicato una foto che lo ritrare in compagnia del figlio sugli spalti dello stadio e con alle spalle un murales blaugrana. Ad accompagnare l'immagine, il numero "19,3", che in tanti hanno considerato un'indiscrezione sul nuovo stipendio percepito dal giocatore. Stando a quanto trapelato dai media spagnoli, Yamal non avrebbe firmato per tale cifra, anche se quella riportata dal padre potrebbe essere comprensiva di bonus, tra cui quello del Pallone d'Oro. Al programma 'El Chiringuito', il giornalista José Alvarez ha invece dichiarato di avere parlato con Mounir. Questa la sua interpretazione: "Sono riuscito a parlare con Mounir Nasraoui, che ha riso a vedere quello che ho pensato, lo ha trovato molto divertente. Ovviamente, Lamine Yamal non percepisce quello stipendio. Che numero indossa Lamine? 19. Quanti titoli ha vinto quest'anno? 3".