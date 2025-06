Yamal senza limiti: “Mondiali o Champions? Vinco entrambi". Su Psg-Inter...

Lamine Yamal non ha ancora compiuto la maggiore età ma, statistiche alla mano, risulta davvero difficile credere che sia ancora un ragazzino. Diciassette anni - diciotto da compiere il prossimo luglio - ed una carriera che sembra ormai avviata verso palcoscenici di primo ordine. Il talento spagnolo è, infatti, reduce da una stagione monstre con la maglia del Barcellona, di cui si è reso assoluto protagonista in quella che è stata la corsa alla conquista de ‘LaLiga’ e della Copa del Rey, entrambe ai danni del Real Madrid. Lungo è stato anche il percorso in Champions, il cui accesso alla finale contro il PSG è stato negato soltanto ai supplementari dall’Inter, con i nerazzurri sconfitti dai parigini in un match tutt’altro che equilibrato. Proprio della ‘coppa dalle grandi orecchie’ - e del tanto atteso rinnovo di contratto col Barcellona - ha parlato Lamine Lamal nell’intervista rilasciata a Cadena Ser.