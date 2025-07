Yeray incredulo, positivo al doping dopo le cure per il tumore: scatta la squalifica

Yeray ha pubblicato la notizia della positività al controllo antidoping attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram in cui ha spiegato la difficile situazione: "

Qualche settimana fa mi è stato detto che ero risultato positivo a un controllo antidoping effettuato dalla UEFA dopo l'andata delle semifinali di Europa League contro il Manchester United. Ricevere quella notizia è stato un duro colpo e, onestamente, non potevo crederci, dato che non ho mai consumato sostanze proibite in vita mia. Da quando ho superato la mia malattia, ho seguito un trattamento contro l'alopecia per anni e, dopo aver studiato il caso, abbiamo scoperto che il positivo è stato dato perché ho preso involontariamente un farmaco preventivo contro la caduta dei capelli che conteneva una sostanza proibita. Il procedimento disciplinare è attualmente in fase istruttoria e soggetto a riservatezza, quindi sono provvisoriamente sospeso e non sono autorizzato a rilasciare ulteriori dichiarazioni pubbliche. Voglio dire a tutti voi che mi dispiace molto per questa situazione ma che, con il sostegno del Club, sto lavorando in mia difesa con la convinzione di poter tornare in campo il prima possibile. Una volta completato il processo, darò tutte le spiegazioni necessarie. Voglio ringraziare l'Athletic Club per il suo sostegno e sostegno fin dall'inizio ed esprimere la mia fiducia nella giustizia e nelle istituzioni sportive. Aupa Athletic!".