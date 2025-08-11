Laporta, allarme Barcellona: "Rischiamo di non iscrivere i nuovi acquisti"

Problemi in vista per il Barcellona, che potrebbe riscontrare problemi nella registrazione immediata dei tre nuovi acquisti Joan García, Marcus Rashford e Roony Bardghji e dei due calciatori che hanno recentemente rinnovato Wojciech Szczesny e Gerard Martín. Ad ammetterlo è il presidente del Barcellona Joan Laporta. La scadenza più vicina è sabato, data dell’esordio dei catalani a Maiorca, ma il club blaugrana ha comunque tempo fino al 31 agosto per completare le iscrizioni. “Con il referto su Tre Stegen credo che potremo registrare Joan García; per gli altri stiamo lavorando e mi aspetto buone notizie. Se non sarà prima dell’inizio della Liga, ci sarà comunque tempo” ha affermato Laporta in un’intervista a TV3. Poi, sul ritorno al Camp Nou: “Stiamo facendo tutto il possibile per rispettare il ritmo dei lavori, in collaborazione con il Comune, che considera il progetto un’opera di città e di Paese. Speriamo di poter tornare il prima possibile perché diventi realtà. Sono sicuro che vivremo momenti indimenticabili”.