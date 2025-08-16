Barcellona, tris al Maiorca nel debutto in Liga: in rete anche Yamal

© EPA
MAIORCA (Spagna) - Il Barcellona campione di Spagna inizia la difesa del titolo con una vittoria, 3-0 sul campo del Maiorca. Blaugrana avanti dopo sette minuti con Raphinha su un geniale assist di Yamal, Ferran Torres sigla il raddoppio al 23', poi la squadra di casa si ritrova in nove: secondo giallo per Morlanes al 33', rosso diretto per l'ex laziale Muriqi al 39' per un'entrataccia su Joan Garcia. In doppia superiorità numerica, il Barça continua a spingere ma sbatte contro i legni e le parate di Roman fino al 94' quando Yamal riesce a trovare la rete del definitivo 3-0.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga