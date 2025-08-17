Esordio amaro per l'Atletico Madrid: l'Espanyol vince in rimonta. Siviglia ko con il Bilbao

Esordio amaro per l'Atletico Madrid, che sul campo dell'Espanyol cade per 2-1 nell'incontro valido per la prima giornata di Liga . All'Rcde Stadium, gli uomini di Diego Simeone si portano in vantaggio con Julian Alvarez (37'), salvo poi subire la rete del pareggio di Miguel Rubio (73') e la rimonta definitiva firmata da Pere Milla (84'). Al prossimo appuntamento, i Colchoneros - che lo scorso campionato hanno chiuso al 3º posto - ospiteranno l'Elche nell'incontro in programma sabato 23 agosto, mentre la formazione di Manolo Gonzalez scenderà sul campo della Real Sociedad domenica 24.

Liga: gli altri risultati della 1ª giornata

Successo in trasferta per il Getafe, che si impone sul campo del Celta Vigo per 2-0: reti di Adrian Liso (47') e Christantus Uche (72'). Bene anche l'Atletico Bilbao, uscito vincitore dalla gara interna contro il Siviglia, sconfitto con il finale di 3-2. Risultato deciso dalle marcature di Nico Williams (36', rig.) Maroan Sannadi (43') e Robert Navarro (81'). Ospiti a segno con Dodi Lukebakio (60') e Lucien Agoumé (72').