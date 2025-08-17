Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Esordio amaro per l'Atletico Madrid: l'Espanyol vince in rimonta. Siviglia ko con il Bilbao

I Colchoneros cadono all'Rcde Stadium nell'incontro valido per la prima giornata di campionato: Rubio e Milla ribaltano il vantaggio di Julian Alvarez
2 min
LigaSivigliaAtletico Madrid 
Esordio amaro per l'Atletico Madrid: l'Espanyol vince in rimonta. Siviglia ko con il Bilbao© EPA

Esordio amaro per l'Atletico Madrid, che sul campo dell'Espanyol cade per 2-1 nell'incontro valido per la prima giornata di Liga. All'Rcde Stadium, gli uomini di Diego Simeone si portano in vantaggio con Julian Alvarez (37'), salvo poi subire la rete del pareggio di Miguel Rubio (73') e la rimonta definitiva firmata da Pere Milla (84'). Al prossimo appuntamento, i Colchoneros - che lo scorso campionato hanno chiuso al 3º posto - ospiteranno l'Elche nell'incontro in programma sabato 23 agosto, mentre la formazione di Manolo Gonzalez scenderà sul campo della Real Sociedad domenica 24. 

Liga: gli altri risultati della 1ª giornata

Successo in trasferta per il Getafe, che si impone sul campo del Celta Vigo per 2-0: reti di Adrian Liso (47') e Christantus Uche (72'). Bene anche l'Atletico Bilbao, uscito vincitore dalla gara interna contro il Siviglia, sconfitto con il finale di 3-2. Risultato deciso dalle marcature di Nico Williams (36', rig.) Maroan Sannadi (43') e Robert Navarro (81'). Ospiti a segno con Dodi Lukebakio (60') e Lucien Agoumé (72').

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga