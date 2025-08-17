Esordio amaro per l'Atletico Madrid: l'Espanyol vince in rimonta. Siviglia ko con il Bilbao

Esordio amaro per l'Atletico Madrid, che sul campo dell'Espanyol cade per 2-1 nell'incontro valido per la prima giornata di Liga. All'Rcde Stadium, gli uomini di Diego Simeone si portano in vantaggio con Julian Alvarez (37'), salvo poi subire la rete del pareggio di Miguel Rubio (73') e la rimonta definitiva firmata da Pere Milla (84'). Al prossimo appuntamento, i Colchoneros - che lo scorso campionato hanno chiuso al 3º posto - ospiteranno l'Elche nell'incontro in programma sabato 23 agosto, mentre la formazione di Manolo Gonzalez scenderà sul campo della Real Sociedad domenica 24.
Liga: gli altri risultati della 1ª giornata
Successo in trasferta per il Getafe, che si impone sul campo del Celta Vigo per 2-0: reti di Adrian Liso (47') e Christantus Uche (72'). Bene anche l'Atletico Bilbao, uscito vincitore dalla gara interna contro il Siviglia, sconfitto con il finale di 3-2. Risultato deciso dalle marcature di Nico Williams (36', rig.) Maroan Sannadi (43') e Robert Navarro (81'). Ospiti a segno con Dodi Lukebakio (60') e Lucien Agoumé (72').