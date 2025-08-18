Raspadori, esordio amaro con l'Atletico: la stampa spagnola lo boccia così

Non è iniziato al meglio il campionato dell' Atletico Madrid , sconfitto per 2-1 in rimonta sul campo dell' Espanyol nella prima giornata di Liga . Nonostante il super gol su punizione di Julian Alvarez , che aveva portato in vantaggio la squadra di Simeone nel primo tempo, i colchoneros sono infatti crollati nel finale. L'allenatore argentino è quindi stato criticato sulle scelte dei cambi, tra cui quella di Giacomo Raspadori che è stato protagonista di un esordio da dimenticare.

Raspadori, debutto amaro con l'Atletico

Raspadori ha fatto il suo esordio assoluto in Liga subentrando al 68' al posto di Thiago Almada, quando il risultato era ancora di 1-0 in favore dell'Atletico Madrid. Proprio un suo errore ha infatti permesso all'Espanyol di pareggiare solo cinque minuti dopo il suo ingresso in campo, con l'ex Napoli che si è colpevolmente perso Miguel Rubio su una situazione di palla inattiva. Sicuramente non la specialità della casa per un attaccante ma un errore che comunque non è passato inosservato nei giudizi della stampa spagnola. Marca gli ha infatti assegnato un secco 4 in pagella, motivandolo così: "È entrato in campo al posto di Almada. È stato attivo e ha cercato il tiro nelle sue prime due azioni. Ha perso di vista Miguel Rubio sul primo gol dell'Espanyol su calcio piazzato, un fatto che ha condannato il suo debutto in campionato. Sfortunato". Positivo invece il giudizio su Matteo Ruggeri, che si porta a casa un 6.5 nonostante la sconfitta: "Ha fatto vedere uno stile di gioco continuo e dinamico sulla fascia, raggiungendo spesso la linea di fondo. I suoi cross non hanno trovato però i compagni nell'area avversaria. Si è dimostrato un'opzione affidabile nel fraseggio, soprattutto con Baena. Nonostante l'evidente stanchezza, la sua precisione è migliorata nel secondo tempo nelle decisioni e nelle esecuzioni offensive".

Simeone sul calo dopo i cambi

Nel post partita Diego Simeone ha commentato la prima scofitta stagionale, concentrandosi in particolare sul calo fatto vedere dalla squadra dopo le sostituzioni: "È stata un'esperienza formativa per me. Porterò via qualcosa da quello che abbiamo visto, vedrete. Abbiamo controllato bene la partita fino al 60', finché l'Espanyol non ha sfruttato il calcio piazzato con un bel gol. Il merito è stato dell'Espanyol. La rabbia di Julian Alvarez dopo il cambio? È normale, ci arrabbiamo tutti, anche quando giochiamo con gli amici. Julian stava facendo una bella partita".