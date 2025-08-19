Real, buona la prima in Liga: Mbappé gol. Playoff Champions: Brugge e Qarabag tris, Stella Rossa ko  

Esordio vincente per il Real Madrid, che al Bernabeu supera l'Osasuna di Alessio Lisci nell'incontro valido per la prima giornata di campionato. Gli uomini di Xabi Alonso - l'ex tecnico del Leverkusen aveva già fatto il suo debutto ufficiale al Mondiale per Club - si impongono con il finale di 1-0. Un risultato firmato Kylian Mbappé, andato a segno al 51' su calcio di rigore, e che vale i primi 3 punti in classifica. Schierato dal 1' minuto l'ex Juve Dean Huijsen. La prossima giornata, i Blancos saranno ospiti dei nei promossi del Real Oviedo - tornati nella massima Serie dopo 24 anni - nell'appuntamento in programma il 24 agosto.
Playoff Champions League: i risultati
Al via il primo turno dei playoff di Champion League, con gare di ritorno in programma martedì 26 e mercoledì 27 agosto. Successo per il Bruges, che si aggiudica la gara di andata imponendosi per 3-1 sul campo dei Rangers. Vittoria in trasferta anche per il Qarabag, che con lo stesso risultato supera il Ferencvaros di Robbie Kean. Così il Pafos, uscito vincitore dal campo dello Stella Rossa con il finale di 2-1.