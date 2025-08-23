Barcellona in rimonta sul Levante. Atletico Madrid, solo pari con l’Elche

Vittoria col brivido per il Barcellona, che si aggiudica la trasferta contro il Levante valida per la seconda giornata di Liga. Al Ciudad de Valencia, i campioni di Spagna in carica pareggiano il doppio vantaggio di Ivan Romero (15') e Josè Morales (45'+7') grazie alle reti di Pedri (49') e Ferran Torres (52'). Poi, l'autorete di Unai Elgezabal che nel finale regala i 3 punti ai blaugrana (91') - già reduci dal successo all'esordio sul Maiorca - . L'agenda di Hansi Flick prevede ora la sfida esterna contro il Rayo Vallecano del 31 agosto.

Pari Atletico con l'Elche

Partenza a rilento per l'Atletico Madrid, che dopo il ko al debutto in campionato contro l'Espanyol, raccoglie un solo punto nella sfida interna contro l'Elche, terminata con il finale di 1-1: reti di Alexander Sorloth (8') e Rafa Mir (15'). La prossima giornata c'è l'Alaves in trasferta. Stesso risultato anche tra Maiorca e Celta Vigo: di Mateu Morey (87') e Javi Rueda (38') le marcature.