L'Atletico Madrid non decolla: solo pari con l'Alaves. Inutile il vantaggio di Simeone

Due punti in tre giornate. È il magro bottino di inizio stagione dell’Atletico Madrid, che sul campo dell’Alaves non va oltre il pareggio al terzo appuntamento di campionato. Al Mendizorrotza, i Colchoneros - già reduci dal ko all'esordio contro l'Espanyol e dal pareggio con l'Elche - passano in vantaggio al 7’ minuto con Giuliano Simeone, salvo poi subire il pareggio dei padroni di casa, andati a segno al 14’ grazie al calcio di rigore trasformato da Carlos Vicente Robles. In campo nella ripresa anche l'ex Napoli Giacomo Raspadori. La prossima giornata, gli uomini di Diego Simeone (il tecnico argentino è inoltre fortemente interessato al bianconero Nico Gonzalez) ospiteranno il Villarreal nell’incontro in programma il 14 settembre.
In campo anche il Real
Tra gli incontri di giornata anche Real-Oviedo e Girona-Siviglia, in campo rispettivamente alle ore 19 e 19.30. Alle ore 21.30 invece il fischio d'inizio di Real Madrid-Maiorca, con i Blancos di Xabi Alonso reduci dai successi contro Osasuna e Real Oviedo e dunque a pieno punteggio in Liga.