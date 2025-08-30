L'Atletico Madrid non decolla: solo pari con l'Alaves. Inutile il vantaggio di Simeone

Due punti in tre giornate. È il magro bottino di inizio stagione dell’Atletico Madrid, che sul campo dell’Alaves non va oltre il pareggio al terzo appuntamento di campionato. Al Mendizorrotza, i Colchoneros - già reduci dal ko all'esordio contro l'Espanyol e dal pareggio con l'Elche - passano in vantaggio al 7’ minuto con Giuliano Simeone , salvo poi subire il pareggio dei padroni di casa, andati a segno al 14’ grazie al calcio di rigore trasformato da Carlos Vicente Robles . In campo nella ripresa anche l'ex Napoli Giacomo Raspadori . La prossima giornata, gli uomini di Diego Simeone ( il tecnico argentino è inoltre fortemente interessato al bianconero Nico Gonzalez ) ospiteranno il Villarreal nell’incontro in programma il 14 settembre.

In campo anche il Real

Tra gli incontri di giornata anche Real-Oviedo e Girona-Siviglia, in campo rispettivamente alle ore 19 e 19.30. Alle ore 21.30 invece il fischio d'inizio di Real Madrid-Maiorca, con i Blancos di Xabi Alonso reduci dai successi contro Osasuna e Real Oviedo e dunque a pieno punteggio in Liga.