Barcellona, solo 1-1 con il Rayo Vallecano. L’Athletic stende il Betis e vola in vetta con il Real

Pari per 1-1 tra Rayo Vallecano e Barcellona nella terza giornata della Liga. Blaugrana avanti con un rigore di Yamal, poi il pareggio dei padroni di casa con Perez. Catalani a quota 7 in classifica, il Rayo sale a 4. Nulla da fare per gli uomini di Hansi Flick, costretti ad accontentarsi di un pareggio che porta il club blaugrana a due distanze dalle capoliste Real Madrid ed Athletic Bilbao, entrambe a nove punti. Non la migliore prestazione del Barcellona, che nelle prime due giornate ha messo in mostra una maggiore concretezza sottoporta - rispettivamente contro Maiorca e Levante -, mettendo a segno sei gol in due partite. Per tenere il passo del Real, il Barcellona è tenuto a vincere il prossimo match, che vedrà il club blaugrana impegnato nella gara casalinga contro il Valencia il prossimo 14 settembre, al rientro dalla sosta per le nazionali.