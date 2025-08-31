Barcellona, solo 1-1 con il Rayo Vallecano. L’Athletic stende il Betis e vola in vetta con il Real

Pari per 1-1 tra Rayo Vallecano e Barcellona nella terza giornata della Liga. Blaugrana avanti con un rigore di Yamal, poi il pareggio dei padroni di casa con Perez. Catalani a quota 7 in classifica, il Rayo sale a 4. Nulla da fare per gli uomini di Hansi Flick, costretti ad accontentarsi di un pareggio che porta il club blaugrana a due distanze dalle capoliste Real Madrid ed Athletic Bilbao, entrambe a nove punti. Non la migliore prestazione del Barcellona, che nelle prime due giornate ha messo in mostra una maggiore concretezza sottoporta - rispettivamente contro Maiorca e Levante -, mettendo a segno sei gol in due partite. Per tenere il passo del Real, il Barcellona è tenuto a vincere il prossimo match, che vedrà il club blaugrana impegnato nella gara casalinga contro il Valencia il prossimo 14 settembre, al rientro dalla sosta per le nazionali.
Il Bilbao vola in classifica, pareggio Villarreal a Vigo
Pari per 1-1 tra Celta Vigo e Villarreal nella terza giornata della Liga. Ospiti avanti con Pepé al 53', poi - al 94' - la reazione dei padroni di casa che trovano il pareggio con Iglesias. Con questo pari il Villarreal sale a 7 punti in classifica, mentre il Celta Vigo va a quota 2. L'Athletic Bilbao nella terza giornata della Liga piega 2-1 a domicilio il Real Betis, grazie all'autorete di Bartra e il guizzo di Paredes, e vola in vetta a punteggio pieno. Inutile per i padroni di casa il sigillo di Bakambu. Sorride anche l'Espanyol che con un gol di Carlos Romero stende l'Osasuna. Espanyol a quota sette punti.