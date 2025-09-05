"Perché piangi?": sfidava la Juve di Nicolussi con Djalò e Leao, ora il rientro da brividi

Sfidava la Juve di Nicolussi, Thierry si racconta dopo l'infortunio

Il calciatore ha iniziato l'intervista ricordando la dinamica dell'infortunio dello scorso ottobre: "Ho cercato di muovere il piede per evitare di ricevere un secondo cartellino giallo, e in quel movimento il ginocchio è andato verso l'interno e ho sentito un rumore. Il giorno in cui il medico mi ha comunicato la gravità dell'infortunio, è stato molto difficile parlarne con la mia famiglia e i miei amici e spiegarglielo". Dopo essersi operato in Portogallo ed aver trascorso un periodo a casa, Thierry ha scelto di tornare a Valencia: "È stato complicato, tanto che ho detto a mia moglie che sarei tornato a Valencia. Volevo stare con i miei compagni di squadra. Ero a casa a fare lavoro extra dopo l'allenamento. Il ginocchio mi faceva molto male e ho iniziato a piangere da solo a casa. Ho degli specchi in palestra, mi guardo e mi dico: 'Perché piangi? So che tornerò a giocare a calcio'. Mi sono guardato allo specchio e ho visto una persona che deve continuare a lottare nonostante tutte le avversità".

Thierry sul recupero: "Mi commuovevo sempre"

Il portoghese ha proseguito raccontando le tante difficoltà incontrate: "Che mi allenassi o facessi fisioterapia qui al club, mi commuovevo perché il recupero è stato davvero, davvero duro. Ricordo che quando sono tornato per il primo mese, Rai, il fisioterapista che mi ha curato molte volte, mi ha detto: 'Tití, devi tenere a mente che il tuo recupero avrà giorni come questo (muove il braccio verso l'alto, ndr), giorni come questo (muove il braccio verso il basso, ndr)'. E io gli dicevo: 'No, no, il mio recupero sarà sempre al massimo'. La verità è che aveva assolutamente ragione. Il mio recupero andava su e giù... C'erano giorni in cui mi svegliavo e non riuscivo a camminare. Andavo a cena con mia moglie e, dopo essermi alzato dalla sedia, non riuscivo a camminare, e mi chiedevo come avrei potuto giocare di nuovo se mi fosse successo in un ristorante ". Infine sull'imminente rientro in campo: "È stato un lavoro di squadra, con fisioterapisti, riabilitatori, medici... abbiamo parlato e visto come rispondeva il mio corpo; non abbiamo fissato una scadenza per il rientro. Quando sono andato in vacanza, ci siamo prefissati l'obiettivo di tornare entro la fine di settembre. Quando sono tornato, il mio ginocchio aveva ricevuto una spinta. Anche il lavoro mentale aiuta in questo tipo di recupero. Quando ho iniziato a lavorare con la palla in campo, ho iniziato a emozionarmi perché la sensazione era così buona. Molto meglio di quanto pensassi".