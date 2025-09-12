Tuttosport.com

Nico Gonzalez e l'addio Juve: "Ho spinto molto. Lunga storia, morirei per l'Atletico"

L'ultimo acquisto dell'Atletico Madrid sta contando le ore che lo separano dal suo debutto con la maglia dei Colchoneros
4 min

Nico Gonzalez, l'ultimo acquisto dell'Atletico Madrid, ha raccontato le sue impressioni dopo essere stato presentato come giocatore biancorosso alla vigilia del suo debutto contro il Villarreal questo sabato. La conferenza è iniziata con le parole del presidente Enrique Cerezo che ha sottolineato il ruolo che l'argentino avrebbe avuto nel suo arrivo: "L'acquisto di Nico è stato completato all'ultimo minuto grazie alla disponibilità di Nico a firmare con il nostro club". Il giocatore ha poi risposto al presidente: "Voglio ringraziarlo per le sue parole; mi hanno toccato il cuore. Sono emozionato, impaziente, non vedo l'ora della partita di domani. Darò tutto me stesso, impaziente. Ho molti obiettivi con l'Atlético, credo in me stesso e devo dare il massimo in campo".

Le parole di Nico Gonzalez

"Primi giorni qui? Bellissimi. Ho avuto poco tempo. Mi sono allenato ieri e oggi, ma mi sento già parte di questa famiglia. Mi alleno con giocatori di alto livello che sono persone molto brave. Anche i tifosi mi dimostrano questo affetto". Sulla scelta di andare all'Atletico, Gonzalez ha detto: "L'Atletico è un club molto importante. Volevo davvero essere qui. Sono emozionato. So che posso dare il massimo. Spero che sia così. Ho 27 anni e la verità è che ho ancora molti obiettivi da raggiungere. Oggi indosso questa maglia; mi piacerebbe vincere tante cose. Sono emozionato per la partita di domani. Ho degli obiettivi personali, ma penso di più al gruppo, che è il modo in cui cresciamo. Siamo l'Atleti e puntiamo ad arrivare il più in alto possibile. Vedo i ragazzi impazienti, sono emozionati quanto me".

Gonzalez: "Darei la vita per questa maglia"

"Ho attraversato un po' di tutto, è una lunga storia. È arrivato tutto all'ultimo minuto. Mi sono anche impegnato per essere qui... Non saprei dirti la formazione di domani, ma se dovessi giocare domani, darei la vita per questa maglia, che è così bella, e la rispetterò sempre". Sui compagni di squadra argentini ha aggiunto: "Aiuta molto. Venire agli allenamenti e sentire la voce argentina è un'altra gioia. Mi godo ogni momento. Arrivare al club, stare con il compagno...Sono molto felice. Simeone? Cosa posso dire? È uno dei migliori al mondo! Ho chiacchierato nel poco tempo che avevo, mi ha spiegato cosa voleva da me e gli ho detto che ero completamente d'accordo con lui. Ora non mi resta che dimostrarlo e dare il massimo in campo".

