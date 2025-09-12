Nico Gonzalez e l'addio Juve: "Ho spinto molto. Lunga storia, morirei per l'Atletico"

Nico Gonzalez , l'ultimo acquisto dell' Atletico Madrid , ha raccontato le sue impressioni dopo essere stato presentato come giocatore biancorosso alla vigilia del suo debutto contro il Villarreal questo sabato. La conferenza è iniziata con le parole del presidente Enrique Cerezo che ha sottolineato il ruolo che l'argentino avrebbe avuto nel suo arrivo: "L'acquisto di Nico è stato completato all'ultimo minuto grazie alla disponibilità di Nico a firmare con il nostro club". Il giocatore ha poi risposto al presidente: "Voglio ringraziarlo per le sue parole; mi hanno toccato il cuore. Sono emozionato, impaziente, non vedo l'ora della partita di domani. Darò tutto me stesso, impaziente. Ho molti obiettivi con l'Atlético, credo in me stesso e devo dare il massimo in campo".

Le parole di Nico Gonzalez

"Primi giorni qui? Bellissimi. Ho avuto poco tempo. Mi sono allenato ieri e oggi, ma mi sento già parte di questa famiglia. Mi alleno con giocatori di alto livello che sono persone molto brave. Anche i tifosi mi dimostrano questo affetto". Sulla scelta di andare all'Atletico, Gonzalez ha detto: "L'Atletico è un club molto importante. Volevo davvero essere qui. Sono emozionato. So che posso dare il massimo. Spero che sia così. Ho 27 anni e la verità è che ho ancora molti obiettivi da raggiungere. Oggi indosso questa maglia; mi piacerebbe vincere tante cose. Sono emozionato per la partita di domani. Ho degli obiettivi personali, ma penso di più al gruppo, che è il modo in cui cresciamo. Siamo l'Atleti e puntiamo ad arrivare il più in alto possibile. Vedo i ragazzi impazienti, sono emozionati quanto me".

Gonzalez: "Darei la vita per questa maglia"

"Ho attraversato un po' di tutto, è una lunga storia. È arrivato tutto all'ultimo minuto. Mi sono anche impegnato per essere qui... Non saprei dirti la formazione di domani, ma se dovessi giocare domani, darei la vita per questa maglia, che è così bella, e la rispetterò sempre". Sui compagni di squadra argentini ha aggiunto: "Aiuta molto. Venire agli allenamenti e sentire la voce argentina è un'altra gioia. Mi godo ogni momento. Arrivare al club, stare con il compagno...Sono molto felice. Simeone? Cosa posso dire? È uno dei migliori al mondo! Ho chiacchierato nel poco tempo che avevo, mi ha spiegato cosa voleva da me e gli ho detto che ero completamente d'accordo con lui. Ora non mi resta che dimostrarlo e dare il massimo in campo".