Mbappé-Guler, il Real vince in 10 e resta in vetta: rosso ad Huijsen al 32'

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Neppure l'ingenuo cartellino rosso - diretto - rimediato dall'ex Juventus Dean Huijsen dopo soli 32 minuti di gioco - con il punteggio già di 1-0 in favore della formazione ospite, grazie al gol di Mbappé al 12' - il Real Madrid sbanca la Reale Arena di San Sebastian con il punteggio di 2-1 e resta a punteggio pieno - dopo quattro giornate di Liga - in vetta alla classifica. Di Guler, cui era stata già annullata una rete dal Var in avvio (2'), raddoppia al 44' su assist del fuoriclasse francese ex Monaco e Psg. Alla Real Sociedad non basta il rigore di Oyarzabal al 56'.