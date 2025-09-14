Barcellona, Raphinha e Lewandowski travolgono il Valencia. Osasuna ok

Il Barcellona di Hansi Flick spazza via il Valencia. Il club blaugrana ne fa sei e mette ko la squadra di Corberan. Ad aprire le marcature è il giovane Fermin Lopez al 29', che su assist di Ferran Torres arriva sul pallone anticipando due avversari e lo spedisce in porta. A firmare il gol del raddoppio del Barcellona ci ha pensato il solito Raphinha al 53' su assist del nuovo arrivato Marcus Rashord e, a soli tre minuti di distanza, arriva anche il 3-0 firmato nuovamente Fermin Lopez. Il poker blaugrana arriva al 66', con Raphinha che sembrava aver posto la parola fine sul match, quantomeno prima dell'ingresso in campo di Robert Lewandowski al 68'. Il centravanti polacco irrompe prepotentemente nella gara, firmando in dieci minuti - al 76' e all'86' - la sua doppietta personale che ha fissato il punteggio finale sul 6-0 per il Barcellona.