Barcellona, Raphinha e Lewandowski travolgono il Valencia. Osasuna ok

Il Barcellona di Hansi Flick spazza via il Valencia. Il club blaugrana ne fa sei e mette ko la squadra di Corberan. Ad aprire le marcature è il giovane Fermin Lopez al 29', che su assist di Ferran Torres arriva sul pallone anticipando due avversari e lo spedisce in porta. A firmare il gol del raddoppio del Barcellona ci ha pensato il solito Raphinha al 53' su assist del nuovo arrivato Marcus Rashord e, a soli tre minuti di distanza, arriva anche il 3-0 firmato nuovamente Fermin Lopez. Il poker blaugrana arriva al 66', con Raphinha che sembrava aver posto la parola fine sul match, quantomeno prima dell'ingresso in campo di Robert Lewandowski al 68'. Il centravanti polacco irrompe prepotentemente nella gara, firmando in dieci minuti - al 76' e all'86' - la sua doppietta personale che ha fissato il punteggio finale sul 6-0 per il Barcellona.
Pari per Betis e Celta Vigo, l'Osasuna mette ko il Rayo Vallecano
Nella quarta giornata della Liga finisce 1-1 il match tra Celta Vigo e Girona. Ospiti in vantaggio al 12' con Vanat. Il pareggio del Celta arriva in pieno recupero (92') grazie a un calcio di rigore realizzato da Iglesias. Pareggio per 2-2 tra Levante e Betis. I padroni di casa vanno avanti al 2' con Romero e raddoppiano al 10' con Etta Eyong. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo Cucho Hernandez accorcia le distanze. Il gol del definitivo 2-2 è realizzato da Fornals all'81. Successo per 2-0 dell'Osasuna nella quarta giornata della Liga contro il Rayo Vallecano. Decisivi i gol messi a segno da Garcia e Benito. Con questa vittoria la formazione allenata da Lisci si porta a 6 punti in classifica, mentre la compagine guidata da Perez resta ferma a quota 4.