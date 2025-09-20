Nessun imprevisto per il Real Madrid, che si aggiudica la quinta giornata di campionato superando in casa l'Espanyol di Manolo Gonzalez . Al Bernabeu, i Blancos si impongono con il finale di 2-0. Un risultato che porta le firme di Eder Militao (22') e Kylian Mbappé (47') e che segue il successo alla prima di Champions League contro il Marsiglia e prima ancora la trasferta vincente contro il Real Sociedad. La classifica vede dunque gli uomini di Xabi Alonso al comando a punteggio pieno e con un vantaggio di 5 lunghezze sul Barcellona, che domenica 21 ospiterà il Getafe e sullo stesso Espanyol. L'agenda del Real mette ora in programma la sfida esterna con il Levante e a seguire il derby di Madrid.

Vincono Villarrreal e Valencia

Il Villarreal, prossimo avversario della Juve in Champions League, batte 2-1 l'Osasuna e vola a 10 punti in classifica. A trascinare la squadra di Marcelino le reti di Mikautadze e Gueye, dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti - che hanno chiuso in dieci per un doppio giallo a Rosier - con un rigore di Budimir. Sorride anche il Siviglia che passa sul campo dell'Alaves per 2-1 grazie a Vargas e Sanchez, in mezzo il momentaneo pareggio dei padroni di casa con Vicente su rigore. Con un gol di Santamaria al 73° e il raddoppio di Hugo Duro al 93°, il Valencia batte 2-0 l'Athletic Bilbao. Niente da fare per i baschi che, al Mestalla, restano in 10 al 57° per l'espulsione di Vivian e poi vengono puniti dalla rete del centrocampista francese e, nel finale, dall'ex 'canterano' del Real. Secondo vittoria in campionato per il Valencia che si porta a quota 7 punti, resta a 9 l'Athletic.