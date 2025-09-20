Real Madrid inarrestabile: Militao e Mbappé stendono l'Espanyol. Xabi Alonso a +5 sul Barça

Nessun imprevisto per il Real Madrid, che si aggiudica la quinta giornata di campionato superando in casa l'Espanyol di Manolo Gonzalez. Al Bernabeu, i Blancos si impongono con il finale di 2-0. Un risultato che porta le firme di Eder Militao (22') e Kylian Mbappé (47') e che segue il successo alla prima di Champions League contro il Marsiglia e prima ancora la trasferta vincente contro il Real Sociedad. La classifica vede dunque gli uomini di Xabi Alonso al comando a punteggio pieno e con un vantaggio di 5 lunghezze sul Barcellona, che domenica 21 ospiterà il Getafe e sullo stesso Espanyol. L'agenda del Real mette ora in programma la sfida esterna con il Levante e a seguire il derby di Madrid.