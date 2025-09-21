Muriqi riprende Simeone: ancora un pareggio per l'Atletico Madrid

© Getty Images
MAIORCA (Spagna) - Terzo pareggio nelle ultime quattro partite per l'Atletico Madrid di Simeone che a Maiorca si fa rimontare nel finale per chiudere 1-1 nella 5ª giornata de LaLiga. Partita iniziata sotto una brutta stella per i Colchoneros con Julian Alvarez che al 14' sbaglia il rigore e al 73' Sorlot si fa espellere con rosso diretto. Malgrado le difficoltà gli ospiti riescono al 79' a trovare la rete del vantaggio con Gallagher lesto a correggere in rete la sfera dopo una mischia in area. La gioia dell'Atletico però dura poco perché all'85' l'ex Lazio Muriqi di testa pareggia i conti lasciando la squadra del Cholo al 12° posto a quota 6 punti con una sola vittoria.
Termina 1-1 anche la prima partita della domenica della Liga, ovvero Rayo Vallecano-Celta Vigo. Al Campo de Futbol de Vallecas, ospiti avanti al 4' della ripresa con la rete di Iglesias; risposta dei padroni di casa circa 15 minuti dopo con il gol di de Frutos.
