Alvarez salva l'Atletico Madrid con una tripletta: in campo anche Nico Gonzalez e Raspadori

I colchoneros di Simeone ritrovano il successo: Rayo Vallecano ko 3-2. La Real Sociedad batte di misura il Maiorca, pari tra Getafe e Deportivo Alaves
1 min
Alvarez salva l'Atletico Madrid con una tripletta: in campo anche Nico Gonzalez e Raspadori© EPA

MADRID (Spagna) - La traballante panchina di Simeone - almeno così assicurano in Spagna - ha vibrato fortissimo anche stasera, ma grazie alla strepitosa tripletta di Alvarez, al 15', all'80' e all'88', l'Atletico Madrid, con il sofferto punteggio di 3-2, conquista tre punti importantissimi tra le mura amiche del Metropolitano contro il Rayo Vallecano (cui non bastano le reti dei momentanei 1-1 e 1-2 rispettivamente di Chavarria nel recupero del primo tempo e Garcia al 78').

La Real Sociedad batte il Maiorca, pari in Getafe-Alaves

Sugli altri campi termina con il punteggio di 1-1 la sfida tra Getafe e Deportivo Alaves (con i padroni di casa avanti al 63' con Arambarri su assist di Borja Mayoral e raggiunti 8' più tardi da Guevara), mentre la Real Sociedad conquista il successo interno contro il Maiorca grazie alla rete realizzata da Oyarzabal dopo 49' di gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

