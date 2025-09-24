Alvarez salva l'Atletico Madrid con una tripletta: in campo anche Nico Gonzalez e Raspadori

MADRID (Spagna) - La traballante panchina di Simeone - almeno così assicurano in Spagna - ha vibrato fortissimo anche stasera, ma grazie alla strepitosa tripletta di Alvarez, al 15', all'80' e all'88', l'Atletico Madrid, con il sofferto punteggio di 3-2, conquista tre punti importantissimi tra le mura amiche del Metropolitano contro il Rayo Vallecano (cui non bastano le reti dei momentanei 1-1 e 1-2 rispettivamente di Chavarria nel recupero del primo tempo e Garcia al 78').