Il Barcellona ribalta l'Oviedo nel secondo tempo e rimane in scia al Real Madrid

OVIEDO (Spagna) - Il Barcellona chiude la 6ª giornata de LaLiga vincendo in rimonta all'Estadio Nuevo Carlos Tartiere contro il Real Oviedo per 3-1. Padroni di casa cinici nel primo tempo quando al 33' Joan Garcia (il portiere del Barça) esce in maniera scriteriata arrivando fino alla trequarti, al posto che spazzare via regala la sfera a Reina il quale, senza neanche stoppare e controllare, da quasi centrocampo fa partire un pallonetto perfetto per l'1-0! Rientrati in campo dagli spogliatoi gli ospiti riprendono subito la partita grazie alla rete di Garcia al 56' lesto nel corregge in rete in tap-in dopo la gran rovesciata di Ferran Torres e al 70' Lewandowski sigla il vantaggio con un perfetto colpo di testa su cross di Dani Olmo. A mandare i titoli di coda un altro colpo di testa ma questa volta di Araujo all'87' per 3 punti che tengono il Barça in scia al Real Madrid (18 punti a 16).

Infine si allunga a 6 la striscia di risultati utili consecutivi dell'Elche che all'ultimo riprende l'Osasuna per pareggiare 1-1 all'Estadio El Sadar. Padroni di casa che sbloccano subito la partita al 10' con Munoz ma in pieno recupero, al 92', Pedrosa trova il pari per Franjiverdes che dopo 6 partite vantano 2 vittorie e 4 pareggi (7 punti al 5° posto).