Manita al Real, Madrid è dell'Atletico! Super Alvarez, primo ko per Xabi Alonso

Atletico-Real, la partita

Serviva il derby in casaper stappare la stagione in Liga e nel 7° turno arriva la vittoria che riapre tutti i discorsi classifica contro ilinfligge la prima sconfitta stagionale a, costretto ad arrendersi per 5-2 al Wanda Metropolitano ai colchoneros trascinati da un super. Rojiblanco che salgono a quota dodici, Blancos fermi a 18 e primo posto a rischio con ilpronto al sorpasso.

Primo tempo spettacolare al Metropolitano. Al 14' passano i Colchoneros con il colpo di testa di Le Normand, ma tra il 25' e il 37' il Real la ribalta. Prima il pari di Mbappè, che non sbaglia davanti ad Oblak, poi un rasoterra di Guler a firmare il sorpasso. Al 39' Julian Alvarez illude i rojiblanco centrando il palo, al 44' ci pensa Lenglet a rimettere tutto in pari ma il Var nega la gioia a Simeone che al terzo di recupero acciuffa realmente il pari grazie a Sorloth. Lo spartito della prima frazione si ripete nella ripresa e al 50' è l'ex Juve Nico Gonzalez a conquistare il rigore che Julian Alvarez trasforma per il 3-2 Atletico. Sorloth poco dopo si divora il poker e allora al 64' ci pensa ancora Julian Alvarez con una punizione perfetta che si infila alle spalle di Courtois. Un duro colpo per un Real che non riesce a reagire, Mbappé-Vinicius e la stellina Mastantuono si infrangono sul muro di Simeone che al 94' cala la manita con l'uomo simbolo Griezmann.