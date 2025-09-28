Nico Gonzalez, bordata alla Juve. E Simeone lo esalta: "Ha il DNA Atletico"

Nico Gonzalez è stato tra i protagonisti dello storico derby di Madrid disputato ieri, concluso con la manita dell'Atletico sul Real. Un 5-2 roboante che ha esaltato il popolo colchoneros e lo stesso ex Juve. L'argentino è infatti stato scelto da Simeone per partire da titolare, rispondendo con un'ottima prestazione e avvicinandosi al numero di presenze per far scattare l'obbligo di riscatto. Nel post partita il classe 1998 ha quindi voluto parlare proprio della forma ritrovata dopo il trasferimento, spiegando cosa non ha funzionato nel suo periodo alla Juventus.
Nico Gonzalez: "Alla Juve non mi sentivo me stesso"
Intervistato ai microfoni di Mediaset, Nico Gonzalez ha parlato così della sua nuova esperienza all'Atletico Madrid: "Voglio giocare di nuovo come quando ero nella Fiorentina. Simeone crede in me e mi fa sentire sicuro, e io sto facendo vedere sul campo quello che so fare. Non voglio dire cosa è andato storto alla Juve. Non mi sentivo me stesso, ma questo è il calcio e le situazioni cambiano velocemente. Adesso sono contento qui".
Simeone su Nico Gonzalez: "Ha il DNA dell'Atletico"
Anche Diego Simeone sembra essere rimasto impressionato dall'impatto di Nico Gonzalez, come sottolineato nella conferenza post derby: "Prima di tutto è da sottolineare lo sforzo del club per riuscire a prenderlo nell’ultima fase del mercato e la fiducia che avevo in lui. Ha una grandissima personalità, lavora tanto e ha il DNA dell’Atletico Madrid. Deve mantenere l’umiltà. Gli ho detto chiaramente cosa volevo da lui e sta rispondendo".
