Nico Gonzalez, bordata alla Juve. E Simeone lo esalta: "Ha il DNA Atletico"

Nico Gonzalez è stato tra i protagonisti dello storico derby di Madrid disputato ieri, concluso con la manita dell' Atletico sul Real . Un 5-2 roboante che ha esaltato il popolo colchoneros e lo stesso ex Juve . L'argentino è infatti stato scelto da Simeone per partire da titolare, rispondendo con un'ottima prestazione e avvicinandosi al numero di presenze per far scattare l'obbligo di riscatto . Nel post partita il classe 1998 ha quindi voluto parlare proprio della forma ritrovata dopo il trasferimento, spiegando cosa non ha funzionato nel suo periodo alla Juventus.

Nico Gonzalez: "Alla Juve non mi sentivo me stesso"

Intervistato ai microfoni di Mediaset, Nico Gonzalez ha parlato così della sua nuova esperienza all'Atletico Madrid: "Voglio giocare di nuovo come quando ero nella Fiorentina. Simeone crede in me e mi fa sentire sicuro, e io sto facendo vedere sul campo quello che so fare. Non voglio dire cosa è andato storto alla Juve. Non mi sentivo me stesso, ma questo è il calcio e le situazioni cambiano velocemente. Adesso sono contento qui".

Simeone su Nico Gonzalez: "Ha il DNA dell'Atletico"

Anche Diego Simeone sembra essere rimasto impressionato dall'impatto di Nico Gonzalez, come sottolineato nella conferenza post derby: "Prima di tutto è da sottolineare lo sforzo del club per riuscire a prenderlo nell’ultima fase del mercato e la fiducia che avevo in lui. Ha una grandissima personalità, lavora tanto e ha il DNA dell’Atletico Madrid. Deve mantenere l’umiltà. Gli ho detto chiaramente cosa volevo da lui e sta rispondendo".

