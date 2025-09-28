Il Barcellona si riprende la vetta: Kounde e Lewandowski rimontano la Real Sociedad

Quarta vittoria consecutiva per il Barcellona che batte in rimonta la Real Sociedad e si riprende la vetta della Liga, scavalcando il Real Madrid sconfitto nel derby contro l'Atletico. Ospiti in vantaggio con Odriozola al 31° ma Kounde pareggia subito i conti dopo poco più di dieci minuti. I blaugrana ribaltano la gara nel secondo tempo grazie alla firma del solito Lewandowski che sfrutta al meglio l'assist di Lamine Yamal. In classifica, la squadra di Flick scavalca quella di Xabi Alonso a quota 19 punti; sempre più nei guai la Real Sociedad che non riesce ad ingranare e resta in piena zona retrocessione ferma a 5 punti.

Vincono Siviglia e Elche

Un gol di Adams a tre minuti dal 90' permette al Siviglia di ritrovare il successo, passando per 1-0 sul campo del Rayo Vallecano che chiude pure in 10 per il rosso a Camello nel recupero. Pessimo avvio di Liga per la squadra di Inigo Perez, che dopo la vittoria all'esordio ha raccolto appena due punti nelle successive sei gare. Vince anche l'Elche per 2-1 in casa contro il Celta Vigo grazie alla firma di Andre Silva e all'autorete di Rafa Mir: agli ospiti non basta il gol di Borja Iglesias.

Tutto su Betis-Osasuna