Real Madrid, Vinicius-Mbappé show: tris al Villarreal e primo posto. Si rialza l'Athletic

Il Real Madrid, prosssimo avversario della Juve in Champions League, vince 3-1 contro il Villarreal nell'ottavo turno di Liga e si riprende il primo posto in classifica, in attesa del Barcellona (impegnato a Siviglia). Dopo un primo tempo senza reti, i blancos sbloccano il risultato con la rete di Vinicius a inizio ripresa e poi raddoppiano, sempre con l'attaccante brasiliano, su calcio di rigore. Il Villarreal accorcia le distanze con Mikautadze ma poi rimane in dieci per l'espulsione di Mourino. Così, all'81', ci pensa Mbappé a chiudere l'incontro con il definitivo 3-1. L'Athletic Bilbao si rialza. Dopo cinque sconfitte nelle ultime sei gare fra Liga e Champions, i baschi tornano alla vittoria superando 2-1 il Maiorca. Inaki Williams su rigore accende nel primo tempo il San Mames, al 77' Samu Costa trova il pari ma cinque minuti dopo Rego scaccia i fantasmi e dà una boccata d'ossigeno ai suoi.
Vincono anche Levante e Girona
Ritrova la vittoria il Levante, imponendosi per 2-0 sul campo del Real Oviedo, al quarto ko in cinque gare. Valenciani avanti con Carlos Alvarez alla mezz'ora, di Etta Eyong al 72' il raddoppio che chiude i conti. Prima vittoria stagionale per il Girona, che batte 2-1 il Valencia e lascia l'ultimo posto in classifica. Vanat al 18' sblocca la gara del Montilivi, nella ripresa arriva il pari di Diego Lopez ma al 63' Arnau Martinez riporta avanti il Girona, che difende in dieci la vittoria dopo il secondo giallo a Martin all'80'. Per il Valencia secondo ko consecutivo.