Real Madrid, Vinicius-Mbappé show: tris al Villarreal e primo posto. Si rialza l'Athletic

Il Real Madrid, prosssimo avversario della Juve in Champions League, vince 3-1 contro il Villarreal nell'ottavo turno di Liga e si riprende il primo posto in classifica, in attesa del Barcellona (impegnato a Siviglia). Dopo un primo tempo senza reti, i blancos sbloccano il risultato con la rete di Vinicius a inizio ripresa e poi raddoppiano, sempre con l'attaccante brasiliano, su calcio di rigore. Il Villarreal accorcia le distanze con Mikautadze ma poi rimane in dieci per l'espulsione di Mourino. Così, all'81', ci pensa Mbappé a chiudere l'incontro con il definitivo 3-1. L'Athletic Bilbao si rialza. Dopo cinque sconfitte nelle ultime sei gare fra Liga e Champions, i baschi tornano alla vittoria superando 2-1 il Maiorca. Inaki Williams su rigore accende nel primo tempo il San Mames, al 77' Samu Costa trova il pari ma cinque minuti dopo Rego scaccia i fantasmi e dà una boccata d'ossigeno ai suoi.