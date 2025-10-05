Barcellona, che sveglia a Siviglia ed il Real Madrid torna in testa

SIVIGLIA (Spagna) - Giornata di festa all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, dove il Siviglia ha sconfitto per 4-1 il Barcellona nell'8ª giornata de LaLiga. I padroni di casa si sono imposti grazie alle reti dell'ex Udinese Alexis Sanchez (su rigore), Romero, Carmona e Adams. Per il Barça, invece, gol di Rashford (sul 2-0) e sanguinoso errore dal dischetto al 76' di Lewandowski (sul 2-1) per una sconfitta che riconsegna al Real Madrid la testa della classifica (21 punti a 19).

La domenica si era parta con l'Alaves vincente sulll'Elche per 3-1. All'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, gara sbloccata nella ripresa: poco dopo la mezz'ora, su calcio di rigore, padroni di casa avanti con la rete di Vicente. A seguire ospiti in dieci uomini per il rosso diretto ai danni di Affengruber; quindi il 2-0 di Toni Martinez. Nel finale il gol dell'Elche, arrivato nel recupero, a firma di Andrè Silva, seguito dal 3-1 di Boye