"Se giochi con le palle non hai rivali!": Almeyda da brividi per il poker al Barcellona

SIVIGLIA - Un poker netto al Barcellona e un segnale importante per tutta la Liga: il Siviglia di Almeyda c'è. Un 4-1 che ha annichilito i blaugrana ma che è stato frutto del condottiero argentino seduto in panchina. A rivelare le parole del tecnico del Siviglia prima, durante e dopo il match, le telecamere nello spogliatoio andaluso che hanno mostrato tutta la grinta dell'ex centrocampista di Lazio e Inter ora alla guida della formazione spagnola. Questa la carica prepartita: "Pensate che siamo scelti di essere in questo momento qui, quindi dovete divertirvi in partita, ma con convinzione. Ho i dati che questa squadra non vince qui da 10 anni contro il Barcellona. 10 anni, più motivazione di questa non potete avere. 10 anni che non si vince qui, quindi voi potete sfatare questo. Quindi se lo sfatiamo andiamo a segnare un cammino.Non è una finale, non sono partite decisive, è orgoglio. E quando uno gioca con orgoglio gioca con il cuore. E quando si gioca con il cuore, si gioca con gli attributi, e quando si gioca con gli attributi non si ha rivali. Quindi, convinti di quello che vogliamo fare. Andiamo a combattere, c***o".
Le parole all'intervallo
All'intervallo, con il risultato sul 2-1, Almeyda ha proseguito: "Quindi, loro non potevano entrare e faticavano nel mezzo. Non sapevano chi raggiungere. Duellavano ma gli eravamo vicini. Poi, tre volte il centrale è avanzato da sinistra e abbiamo iniziato a salire di più. Quindi, manteniamo l'ordine. Questo è ordine. Se l'ordine vi ha portati ad avere 4 occasioni da goal, o cinque non lo so, perché cambiarlo. Perché cambiarlo? Continuiamo allo stesso modo. Hanno giocato qualche giorno fa. Dovete farli correre con la palla. Voi siete i migliori con la palla. Siete più intensi. L'immagine è buona, ma ora non dobbiamo eliminarla. Ho detto che non vinciamo contro di loro da 10 anni. Nei 10 anni, 70.000 volte il Barcellona ha avuto situazioni così lì fuori. Perché si cala, ci si mette tutti dietro, perché si pensa che sul 2-0 la partita è terminata. No, non è finita. Dobbiamo fare gol. La nostra convinzione è di fare più gol e non metterci tutti dietro. Se ci mettiamo dietro, la perdiamo. La nostra mentalità è 0-0. Fino a quando non ce la facciamo più. Appena si rilassano, lo facciamo. Ora, siate forti mentalmente e giochiamo con il cuore che non ci batte nessuno".
Il ringraziamento dopo il poker
A fine match, dopo la super vittoria, il tecnico ha concluso così: "La squadra, i cambi, tutte le figure. Abbiamo vinto tutti. Io vi ringrazio. Questo è il cammino e come vi ho detto in settimana che vi ho parlato un po' di più, per me chiedere vuol dire volere. Vi parlerò individualmente perché dedicare un po' di tempo è volerlo. Vi metterò in competizione tra voi, perché per me è volerlo, e quando ciò funziona si va a vincere nel calcio. Viviamo questo processo, ragazzi. Quindi, sfruttiamo il momento. Era che loro non dominassero in mezzo al campo, che le pressioni avrebbero dovuto essere come le abbiamo pianificate, quando siamo andati fuori giri ci hanno punito, che non dovevate lasciarli pensare, ma non solo questo. Giocavate a calcio. Non avete solo vinto per questo tipo di pressione che avete messo loro, avete vinto perché avete giocato, siete stati vivi. Avete preso rischi, penso che sia importante. Siamo tutti in grado di continuare a credere nell'altro, come ho detto prima. Se qualcuno si mette dietro di me e mi tira, sono sicuro che ci sarà qualcuno che mi manterrà, questo è il gruppo. Sono catene che si uniscono fino a formarsi, un circolo e in questo circolo non entra nessuno e facciamo in modo che nessuno possa cadere, perché tutti siamo presi da questo".
SIVIGLIA - Un poker netto al Barcellona e un segnale importante per tutta la Liga: il Siviglia di Almeyda c'è. Un 4-1 che ha annichilito i blaugrana ma che è stato frutto del condottiero argentino seduto in panchina. A rivelare le parole del tecnico del Siviglia prima, durante e dopo il match, le telecamere nello spogliatoio andaluso che hanno mostrato tutta la grinta dell'ex centrocampista di Lazio e Inter ora alla guida della formazione spagnola. Questa la carica prepartita: "Pensate che siamo scelti di essere in questo momento qui, quindi dovete divertirvi in partita, ma con convinzione. Ho i dati che questa squadra non vince qui da 10 anni contro il Barcellona. 10 anni, più motivazione di questa non potete avere. 10 anni che non si vince qui, quindi voi potete sfatare questo. Quindi se lo sfatiamo andiamo a segnare un cammino.Non è una finale, non sono partite decisive, è orgoglio. E quando uno gioca con orgoglio gioca con il cuore. E quando si gioca con il cuore, si gioca con gli attributi, e quando si gioca con gli attributi non si ha rivali. Quindi, convinti di quello che vogliamo fare. Andiamo a combattere, c***o".
Le parole all'intervallo
All'intervallo, con il risultato sul 2-1, Almeyda ha proseguito: "Quindi, loro non potevano entrare e faticavano nel mezzo. Non sapevano chi raggiungere. Duellavano ma gli eravamo vicini. Poi, tre volte il centrale è avanzato da sinistra e abbiamo iniziato a salire di più. Quindi, manteniamo l'ordine. Questo è ordine. Se l'ordine vi ha portati ad avere 4 occasioni da goal, o cinque non lo so, perché cambiarlo. Perché cambiarlo? Continuiamo allo stesso modo. Hanno giocato qualche giorno fa. Dovete farli correre con la palla. Voi siete i migliori con la palla. Siete più intensi. L'immagine è buona, ma ora non dobbiamo eliminarla. Ho detto che non vinciamo contro di loro da 10 anni. Nei 10 anni, 70.000 volte il Barcellona ha avuto situazioni così lì fuori. Perché si cala, ci si mette tutti dietro, perché si pensa che sul 2-0 la partita è terminata. No, non è finita. Dobbiamo fare gol. La nostra convinzione è di fare più gol e non metterci tutti dietro. Se ci mettiamo dietro, la perdiamo. La nostra mentalità è 0-0. Fino a quando non ce la facciamo più. Appena si rilassano, lo facciamo. Ora, siate forti mentalmente e giochiamo con il cuore che non ci batte nessuno".