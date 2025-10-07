"Se giochi con le palle non hai rivali!": Almeyda da brividi per il poker al Barcellona

Il ringraziamento dopo il poker

A fine match, dopo la super vittoria, il tecnico ha concluso così: "La squadra, i cambi, tutte le figure. Abbiamo vinto tutti. Io vi ringrazio. Questo è il cammino e come vi ho detto in settimana che vi ho parlato un po' di più, per me chiedere vuol dire volere. Vi parlerò individualmente perché dedicare un po' di tempo è volerlo. Vi metterò in competizione tra voi, perché per me è volerlo, e quando ciò funziona si va a vincere nel calcio. Viviamo questo processo, ragazzi. Quindi, sfruttiamo il momento. Era che loro non dominassero in mezzo al campo, che le pressioni avrebbero dovuto essere come le abbiamo pianificate, quando siamo andati fuori giri ci hanno punito, che non dovevate lasciarli pensare, ma non solo questo. Giocavate a calcio. Non avete solo vinto per questo tipo di pressione che avete messo loro, avete vinto perché avete giocato, siete stati vivi. Avete preso rischi, penso che sia importante. Siamo tutti in grado di continuare a credere nell'altro, come ho detto prima. Se qualcuno si mette dietro di me e mi tira, sono sicuro che ci sarà qualcuno che mi manterrà, questo è il gruppo. Sono catene che si uniscono fino a formarsi, un circolo e in questo circolo non entra nessuno e facciamo in modo che nessuno possa cadere, perché tutti siamo presi da questo".