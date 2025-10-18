Apre Pedri, poi Witsel beffa Szczesny: Araujo salva il Barcellona col Girona al 93'

© Getty Images
BARCELLONA (Spagna) - Al fotofinish, dopo aver a lungo masticato il sapore amaro della delusione per un successo che pareva sfumato, il Barcellona riscatta il pesantissimo ko subito a Siviglia nell'ultimo turno prima della pausa per le nazionali, batte 2-1 il Girona al 93' e si riprende, almeno per 24 ore, la vetta della classifica ai danni del Real. Al Camp Nou i padroni di casa sbloccano il risultato al 13' con Pedri, ma la gioia dura appena sette giri di lancetta, strozzata dalla rovesciata di Witsel su cui Szczesny non può nulla. All'ultimo assalto, però, è Araujo a siglare la rete che vale i tre punti. Nell'altro match di giornata il Maiorca si impone 3-1 a Siviglia: Vargas illude gli andalusi, Muriqi e la doppietta di Joseph lanciano gli isolani.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga