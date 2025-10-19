Real Madrid e Mbappé pronti per la Juve: Kylian decisivo contro il Getafe, Xabi Alonso al comando

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid risponde al Barcellona e con una rete di Mbappé all'80' si riprende la vetta della Liga superando di misura il Getafe. Ottime notizie per Xabi Alonso in vista del prossimo impegno di Champions contro la Juventus di Tudor, caduta invece per 2-0 a Como. Rientrato in campo dopo l'infortunio alla caviglia destra rimediato con la nazionale, Mbappé ha sfruttato al meglio un assist di Arda Güler, segnando la decima rete in nove partite con i blancos, che ha condannato il Getafe che chiude la partita in nove per due espulsioni. Ora il Real è atteso da una settimana decisiva: mercoledì affronterà i bianconeri e domenica prossima, sempre al Bernabeu, giocherà il Clasico col Barcellona.
Le altre partite
Due pareggi nelle gare pomeridiane valide per il nono turno della Liga spagnola: Elche e Athletic Bilbao non sono andate oltre lo 0-0, è invece finita 1-1 la sfida tra Celta Vigo e Real Sociedad con i padroni di casa in dieci per tutta la ripresa. Una doppietta di Jorge de Frutos nel primo tempo e il sigillo di Alvaro Garcia nella ripresa firmano il 3-0 con cui il Rayo Vallecano si impone a Valencia, nella tana del Levante.