Villarreal-Barcellona a Miami, salta tutto: Tebas parla di "occasione persa" e accusa il Real

E alla fine la Liga fu costretta a fare un passo indietro: del "piano Miami" non se ne fa più nulla. Nella serata di ieri, la Lega spagnola ha dovuto prendere atto dei troppi no, annunciando che Villarreal-Barcellona non si giocherà più il 20 dicembre prossimo all'Hard Rock Stadium di Miami, per quella che sarebbe stata la prima partita di sempre del campionato spagnolo a giocarsi fuori dai confini . A pesare sul dietrofront della Liga le proteste di calciatori, allenatori e degli altri club. L'Afe, l'Assogiocatori spagnola, ha più volte sottolineato la mancanza di trasparenza in una decisione assunta senza consultare effettivamente i calciatori e che andava a violare il contratto collettivo.

La protesta nell'ultimo turno di Liga

Dopo il via libera, seppur riluttante, della Uefa, la reazione si è inasprita, anche perché Liga e Federazione non hanno accolto la richiesta di un incontro da parte dell'Afe. E quando lo scorso 13 ottobre Javier Tebas, numero uno della Lega spagnola, ha messo in dubbio la posizione del sindacato ("Non sono così sicuro che l'Afe voglia davvero fermare questo progetto"), la situazione è precipitata, anche perché al contempo non si trovava una data per una riunione fra le parti in gioco. Da qui la protesta scoppiata lo scorso weekend nell'ultimo turno di campionato, con tutti i giocatori fermi per i primi 10-15 secondi. Ma a rendere il piano Miami traballante sono stati anche altri fattori: sia la Concacaf che la Federcalcio statunitense erano pronti a opporsi non essendo stati consultati. Anche sul fronte politico non sono mancate le pressioni: la ministra dello Sport, Pilar Alegria, si è detta "favorevole al fatto che le competizioni nazionali si disputino in Spagna".

Tebas non ci sta

Il sogno americano è sfumato, con grande disappunto di Tebas, come emerge da un suo post sui social dal titolo "Un'opportunità perduta per il calcio spagnolo". Il numero uno della Liga accusa "le istituzioni che governano il calcio europeo", che "anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, il vero motore dell'industria calcistica in Europa", e punta il dito poi contro chi "fa appello all'integrità della competizione" mentre "mette in discussione quella stessa integrità, facendo pressione su arbitri e dirigenti, costruendo narrazioni distorte o usando la pressione politica e mediatica come strumento sportivo", un riferimento che tutt'altro velato al Real Madrid. "Il calcio spagnolo deve guardare al futuro con ambizione, non con paura", chiosa Tebas.