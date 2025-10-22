Villarreal-Barcellona a Miami, salta tutto: Tebas parla di "occasione persa" e accusa il Real

E alla fine la Liga fu costretta a fare un passo indietro: del "piano Miami" non se ne fa più nulla. Nella serata di ieri, la Lega spagnola ha dovuto prendere atto dei troppi no, annunciando che Villarreal-Barcellona non si giocherà più il 20 dicembre prossimo all'Hard Rock Stadium di Miami, per quella che sarebbe stata la prima partita di sempre del campionato spagnolo a giocarsi fuori dai confini. A pesare sul dietrofront della Liga le proteste di calciatori, allenatori e degli altri club. L'Afe, l'Assogiocatori spagnola, ha più volte sottolineato la mancanza di trasparenza in una decisione assunta senza consultare effettivamente i calciatori e che andava a violare il contratto collettivo.
La protesta nell'ultimo turno di Liga
Dopo il via libera, seppur riluttante, della Uefa, la reazione si è inasprita, anche perché Liga e Federazione non hanno accolto la richiesta di un incontro da parte dell'Afe. E quando lo scorso 13 ottobre Javier Tebas, numero uno della Lega spagnola, ha messo in dubbio la posizione del sindacato ("Non sono così sicuro che l'Afe voglia davvero fermare questo progetto"), la situazione è precipitata, anche perché al contempo non si trovava una data per una riunione fra le parti in gioco. Da qui la protesta scoppiata lo scorso weekend nell'ultimo turno di campionato, con tutti i giocatori fermi per i primi 10-15 secondi. Ma a rendere il piano Miami traballante sono stati anche altri fattori: sia la Concacaf che la Federcalcio statunitense erano pronti a opporsi non essendo stati consultati. Anche sul fronte politico non sono mancate le pressioni: la ministra dello Sport, Pilar Alegria, si è detta "favorevole al fatto che le competizioni nazionali si disputino in Spagna".
Tebas non ci sta
Il sogno americano è sfumato, con grande disappunto di Tebas, come emerge da un suo post sui social dal titolo "Un'opportunità perduta per il calcio spagnolo". Il numero uno della Liga accusa "le istituzioni che governano il calcio europeo", che "anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, il vero motore dell'industria calcistica in Europa", e punta il dito poi contro chi "fa appello all'integrità della competizione" mentre "mette in discussione quella stessa integrità, facendo pressione su arbitri e dirigenti, costruendo narrazioni distorte o usando la pressione politica e mediatica come strumento sportivo", un riferimento che tutt'altro velato al Real Madrid. "Il calcio spagnolo deve guardare al futuro con ambizione, non con paura", chiosa Tebas.
Le reazioni dei diretti interessati
Tebas ha dovuto fare i conti anche col passo indietro di Relevent, la società promoter dell'evento di Miami, che ha informato la Liga "della necessità di rinviare la partita. Data l'attuale incertezza in Spagna, non c'è tempo sufficiente per organizzare in modo adeguato un evento di tale portata - si legge in una nota diffusa da "The Athletic" - Sarebbe inoltre irresponsabile iniziare a vendere i biglietti senza che l'incontro sia stato confermato". Per la Liga è una sconfitta bruciante perché il progetto "rappresentava un'occasione storica e senza precedenti per l'internazionalizzazione del calcio spagnolo", ma anche i due club coinvolti non l'hanno presa bene. Se già ieri sera Marcelino, tecnico del Villarreal, parlava di "mancanza di rispetto" anche per la tempistica del dietrofront (arrivato mentre il Sottomarino Giallo stava giocando in Champions col Manchester City), il Barça "si rammarica per l'occasione perduta di promuovere l'immagine della competizione in un mercato strategico, con grande potenziale di crescita e di generazione di risorse a beneficio di tutti i club".
L'opposizione del Real Madrid
Il Real Madrid invece si è fatto capofila degli altri club scontenti, presentando un esposto al Consiglio Superiore dello Sport perché far giocare Villarreal-Barça negli States "avrebbe alterato la regolarità del campionato". Tesi supportata anche dall'allenatore Xabi Alonso prima dell'ultima partita di Liga contro il Getafe, e dal portiere dei madrileni Thibaut Courtois, che ieri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro la Juventus non le ha mandate a dire a Tebas: "Non ho mai visto il presidente di una lega di un altro sport parlare in questo modo. Manipola e cerca di nascondere le cose. Altera la competizione e non rispetta l'accordo tra i giocatori", ha dichiarato.
E alla fine la Liga fu costretta a fare un passo indietro: del "piano Miami" non se ne fa più nulla. Nella serata di ieri, la Lega spagnola ha dovuto prendere atto dei troppi no, annunciando che Villarreal-Barcellona non si giocherà più il 20 dicembre prossimo all'Hard Rock Stadium di Miami, per quella che sarebbe stata la prima partita di sempre del campionato spagnolo a giocarsi fuori dai confini. A pesare sul dietrofront della Liga le proteste di calciatori, allenatori e degli altri club. L'Afe, l'Assogiocatori spagnola, ha più volte sottolineato la mancanza di trasparenza in una decisione assunta senza consultare effettivamente i calciatori e che andava a violare il contratto collettivo.
La protesta nell'ultimo turno di Liga
Dopo il via libera, seppur riluttante, della Uefa, la reazione si è inasprita, anche perché Liga e Federazione non hanno accolto la richiesta di un incontro da parte dell'Afe. E quando lo scorso 13 ottobre Javier Tebas, numero uno della Lega spagnola, ha messo in dubbio la posizione del sindacato ("Non sono così sicuro che l'Afe voglia davvero fermare questo progetto"), la situazione è precipitata, anche perché al contempo non si trovava una data per una riunione fra le parti in gioco. Da qui la protesta scoppiata lo scorso weekend nell'ultimo turno di campionato, con tutti i giocatori fermi per i primi 10-15 secondi. Ma a rendere il piano Miami traballante sono stati anche altri fattori: sia la Concacaf che la Federcalcio statunitense erano pronti a opporsi non essendo stati consultati. Anche sul fronte politico non sono mancate le pressioni: la ministra dello Sport, Pilar Alegria, si è detta "favorevole al fatto che le competizioni nazionali si disputino in Spagna".
Tebas non ci sta
Il sogno americano è sfumato, con grande disappunto di Tebas, come emerge da un suo post sui social dal titolo "Un'opportunità perduta per il calcio spagnolo". Il numero uno della Liga accusa "le istituzioni che governano il calcio europeo", che "anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, il vero motore dell'industria calcistica in Europa", e punta il dito poi contro chi "fa appello all'integrità della competizione" mentre "mette in discussione quella stessa integrità, facendo pressione su arbitri e dirigenti, costruendo narrazioni distorte o usando la pressione politica e mediatica come strumento sportivo", un riferimento che tutt'altro velato al Real Madrid. "Il calcio spagnolo deve guardare al futuro con ambizione, non con paura", chiosa Tebas.