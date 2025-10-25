"Il Real ruba e si lamenta...": Lamine Yamal infiamma il Clasico, Madrid furiosa con Barcellona

Al Bernabéu è tutto pronto per il primo Clásico stagionale. E, naturalmente, con estrema puntualità è arrivata anche l’immancabile polemica che ha scaldato ulteriormente la vigilia della sfida. Questa volta, ci ha pensato Lamine Yamal che, da qualche tempo a questa parte, ha deciso di accaparrare i riflettori anche fuori dal campo: «Finché si allena come sta facendo, non mi interessa quello che fa fuori», ha sottolineato Flick qualche giorno fa. E così, durante la riunione dei presidenti della Kings League in vista del match tra la sua squadra, La Capital, e quella di Ibai Llanos, Porcinos, il crack blaugrana non ha resistito alla tentazione e, quando gli è stato chiesto se la squadra di Ibai gli ricordasse il Real, Lamine ha risposto: «Sì, rubano, si lamentano, fanno cose che non so...». Nove parole che, in pochi secondi, hanno fatto il giro dei social. A questo punto non resta che aspettare domani per capire quale sarà l’accoglienza che gli riserverà il Bernabéu, un campo sul quale, però, ha già fatto gran sfoggio della sua classe. Basti pensare che, nella scorsa stagione, il Barça ha vinto le 4 sfide disputate contro i blancos e Lamine è andato a segno 3 volte servendo anche 2 assist. Il suo obiettivo dichiarato, questa volta, sarà quello di riportare i suoi in vetta.
Clima teso, niente pranzo tra presidenti
E che il clima sia teso lo conferma il fatto che non ci sarà, prima della partita, il consueto pranzo tra i due presidenti: si manterrà solo un incontro formale, freddo e di circostanza. Le relazioni tra Real e Barça non attraversano il loro momento migliore. I tempi in cui le due società marciavano insieme verso la Superlega sembrano lontani. Adesso, dopo la ricomparsa di Laporta nella riunione dell’Efc presieduta da Al-Khelaifi e le recenti frizioni per il progetto del match di Miami, i rapporti con Florentino Pérez sono diventati glaciali.
10ª giornata Real Sociedad-Siviglia 2-1 (pt 19’ e 36’ Oyarzabal/R, 30’ Gudelj/S). Oggi ore 14 Girona-Oviedo. Ore 16.15 Espanyol-Elche. Ore 18.30 Athletic Bilbao-Getafe. Ore 21 Valencia-Villarreal. Domani ore 14 Maiorca-Levante. Ore 16.15 Real Madrid-Barcellona. Ore 18.30 Osasuna-Celta. Ore 21 Rayo Vallecano Alavés. Lunedì ore 21 Betis-Atlético Madrid
Classifica. Real Madrid 24; Barcellona 22; Villarreal 17; Atlético Madrid 16; Espanyol 15; Elche, Athletic Bilbao 14; Siviglia* 13; Alavés 12; Rayo Vallecano, Getafe 11; Osasuna 10; Real Sociedad*, Valencia 9; Levante, Maiorca 8; Celta 7;Oviedo, Girona 6
* una partita in più