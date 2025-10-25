"Il Real ruba e si lamenta...": Lamine Yamal infiamma il Clasico, Madrid furiosa con Barcellona

Al Bernabéu è tutto pronto per il primo Clásico stagionale. E, naturalmente, con estrema puntualità è arrivata anche l’immancabile polemica che ha scaldato ulteriormente la vigilia della sfida. Questa volta, ci ha pensato Lamine Yamal che, da qualche tempo a questa parte, ha deciso di accaparrare i riflettori anche fuori dal campo: «Finché si allena come sta facendo, non mi interessa quello che fa fuori», ha sottolineato Flick qualche giorno fa. E così, durante la riunione dei presidenti della Kings League in vista del match tra la sua squadra, La Capital, e quella di Ibai Llanos, Porcinos, il crack blaugrana non ha resistito alla tentazione e, quando gli è stato chiesto se la squadra di Ibai gli ricordasse il Real, Lamine ha risposto: «Sì, rubano, si lamentano, fanno cose che non so...». Nove parole che, in pochi secondi, hanno fatto il giro dei social. A questo punto non resta che aspettare domani per capire quale sarà l’accoglienza che gli riserverà il Bernabéu, un campo sul quale, però, ha già fatto gran sfoggio della sua classe. Basti pensare che, nella scorsa stagione, il Barça ha vinto le 4 sfide disputate contro i blancos e Lamine è andato a segno 3 volte servendo anche 2 assist. Il suo obiettivo dichiarato, questa volta, sarà quello di riportare i suoi in vetta.