Il Clasico è Blanco ma Real-Barcellona finisce in rissa: caccia all'uomo a Yamal

MADRID (Spagna) - Kyllian Mbappé e Jude Bellingham si caricano sulle spalle il Real Madri d che fa suo il primo "Clasico" della stagione battendo il Barcellona (senza Lewadowski, Raphinha e Dani Olmo) per 2-1 ed allungando a +5 in vetta alla classifica. Il tutto con il Var è stato tra i protagonisti in un match dove Blancos hanno sempre avuto il pallino del gioco a differenza di un Barça che ha vissuto di momenti estemporanei con il grande atteso (e fischiato) Lamine Yamal èimpalpabile e protagonista della baraonda finale. Da sottolineare le giocate decisive da parte degli ex Juventus Huijsen e Szczesny .

Real Madrid-Barcellona, la partita

Neanche 2 minuti sul cronometro che l'arbitro assegna un calcio di rigore a favore dei Blancos per fallo di Yamal su Vinicius: dopo una lunga revisione al Var il penalty però viene tolto! Il Real non si scompone, pressa i blaugrana e all'11' Mbappé fa esplodere il Bernabeu con un pazzesco destro da fuori area ma, ancora dopo revisione Var, la rete viene annullata perché il francese era in fuorigioco millimetrico dopo il recupero di Guler. La terza è la volta buona per la squadra di Xabi Alonso: al 21' filtrante al bacio di Bellingham per Mbappè che davanti a Szczesny non fallisce, al Var danno l'ok ed il francese festeggia il 6° gol in 5 partecipazioni al "Clasico".

Partita in controllo da parte dei padroni di casa ma al 38' blitz dei catalani, palla recuperata da Pedri con Rashford che serva all'altezza del dischetto Fermin Lopez che non può sbagliare per l'1-1! Da quel momento succede di tutto: l'ex Juve Huijsen salva sulla riga il potenziale gol del 2-1 Barça (colpo di testa di Fermin Lopez su calcio d'angolo) e al 43' Vinicius mette in mezzo, sponda di Militao dove Jude Bellingham è lesto ad arrivare e di testa siglare il nuovo vantaggio Merengues. Mbappé trova anche il 3-1 su una ribattuta in area ma questa volta il fuorigioco è netto e le squadre vanno negli spogliatoi

Si ricomincia e il Var torna protagonista per un tocco di mano di Garcia in area su cross i Bellingham, l'arbitro non assegna il rigore al momento ma dopo la revisione concede il rigore ai padroni di casa: sul dischetto si presenta Mbappé ma Szczesny è strepitoso e glielo para! Al 72' si alza la tensione in casa Real Madrid con la reazione frustrata di Vinicius (andato direttamente negli spogliatoi per poi tornare in panchin qualche minuto dopo) al cambio per Rodrygo. Squadre stanche nel finale con il Real che però riesce a fare buona guardia senza, di fatto, concedere mai una chiara occasione agli avversari che provano l'assalto finale ma con poche idee.

Finale ad alta tensione: cosa è successo

In pieno recupero, un fallo di Pedri in attacco che e' valso al centrocampista il secondo giallo e l'espulsione ha acceso un parapiglia tra le panchine, con la Policia Nacional intervenuta a dividere i rivali. In particolare, il brasiliano del Real Vinicius ha litigato con alcuni componenti della panchina del Barcellona. Al fischio finale, nuova tensione, e confronto tra Courtois e Yamal con la stella spagnola che viene scortata fuori dopo che anche Carvajal e Vinicius lo hanno provocato mimando il gesto del "parlare troppo" (riferendosi alle dichiarazioni della vigilia), la stella del Barcellona non si risparmiata con le due squadre divise dai rispettivi staff.