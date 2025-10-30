Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Yamal, cifre da record per la sua rookie card autografata

Tra il 25 ottobre e l’8 novembre sarà caccia al memorabilia del fuoriclasse spagnolo a suo di offerte: all'asta una carta unica
2 min
YamalBarcellona
Yamal, cifre da record per la sua rookie card autografata © EPA

BARCELLONA (Spagna) - Dalla sua prima apparizione solo due anni fa, Lamine Yamal, il talento classe 2007, è già diventato uno dei calciatori più noti al mondo, come dimostrano non solo le statistiche e i trofei, ma anche il suo valore di mercato e la passione dei collezionisti per la nuova icona del calcio mondiale. Ora, i tifosi del Barcellona e tutti gli appassionati possono provare ad aggiudicarsi un oggetto unico: una card 'rookie edition' firmata proprio dal giovane fuoriclasse, all’asta in esclusiva su Catawiki, il principale marketplace per oggetti speciali.

I dettagli ed il valore

Si tratta di una card unica, che il venditore ha trovato per caso aprendo una bustina. La fortuna ha sorriso a questo collezionista residente in Italia, che si è ritrovato con un vero tesoro, il cui valore attuale è stimato tra 18.000 e 20.000 euro. Tra il 25 ottobre e l’8 novembre, appassionati di calcio e collezionisti potranno fare offerte per questa speciale edizione 1/1. Questo pezzo unico della collezione DAKA Autographs 2023-24 presenta una finitura Rainbow Holocene, l’autografo ufficiale del calciatore, ed è stato valutato dalla CGC con il massimo punteggio, GEM MINT 10, che certifica le condizioni perfette dell’oggetto.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga