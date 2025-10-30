Yamal, cifre da record per la sua rookie card autografata

BARCELLONA (Spagna) - Dalla sua prima apparizione solo due anni fa, Lamine Yamal , il talento classe 2007, è già diventato uno dei calciatori più noti al mondo, come dimostrano non solo le statistiche e i trofei, ma anche il suo valore di mercato e la passione dei collezionisti per la nuova icona del calcio mondiale. Ora, i tifosi del Barcellona e tutti gli appassionati possono provare ad aggiudicarsi un oggetto unico: una card 'rookie edition' firmata proprio dal giovane fuoriclasse , all’asta in esclusiva su Catawiki, il principale marketplace per oggetti speciali.

I dettagli ed il valore

Si tratta di una card unica, che il venditore ha trovato per caso aprendo una bustina. La fortuna ha sorriso a questo collezionista residente in Italia, che si è ritrovato con un vero tesoro, il cui valore attuale è stimato tra 18.000 e 20.000 euro. Tra il 25 ottobre e l’8 novembre, appassionati di calcio e collezionisti potranno fare offerte per questa speciale edizione 1/1. Questo pezzo unico della collezione DAKA Autographs 2023-24 presenta una finitura Rainbow Holocene, l’autografo ufficiale del calciatore, ed è stato valutato dalla CGC con il massimo punteggio, GEM MINT 10, che certifica le condizioni perfette dell’oggetto.