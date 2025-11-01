Mbappé ed il Real Madrid non si fermano: Valencia ko e +7 sul Barcellona

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid di Xabi Alonso non si ferma. Dopo il Successo nel Clasico di settimana scorsa i Blancos piegano anche il Valencia per 4-0 portando a quattro le vittorie consecutive mantenendo 7 punti di vantaggio sul Barcellona. Protagonista ancora una volta Kyllian Mbappé: il fuoriclasse francese ha firmato la doppietta (salendo a quota 13 gol in Liga) per portare i suoi sul 2-0 dopo mezzora grazie al rigore trasformato al 19' e alla rete da pochi passi su asisst di Guler al 31'. L'ex Psg avrebbe ache potuto siglare la tripletta se non avesse lasciato al 43' il secondo rigore a Vinicus Jr che, però, non ha convertito. Il 3-0 comunque non è tardato ad arrivare (44') con un superbo tiro da fuori area di Bellingham. Nel secondo tempo c'è tempo anche per il poker firmato all'82' da Carreras.
Vittorie schiacciati per Villarreal e Atletico. Real Sociedad festa al 92'
L'Atletico Madrid supera per 3-0 il Siviglia. Le reti dei colchoneros di Alvarez su rigore al 64', Almada al 77' e di Griezmann al 90'. In campo da titolare il terzino azzurro Ruggeri, è invece entrato solo nel finale Raspadori. In classifica Atletico quarto con 22 punti alla pari del Barcellona. Al secondo posto con 23 punti c'è il Villarreal che ha battuto con un secco 4-0 il Rayo Vallecano. Le reti di Moreno al 22', Moleiro al 56', Comesana al 58' e Perez al 65'. Rocambolesca vittoria invece per la Real Sociedad che batte l'Athletic Bilabo 3-2 al 92': padroni di casa recuperati due volte con Navarro al 79' per il 2-2 ma nel recupero Gorrotxategi trova la rete che vale la seconda vittoria consecutiva per i Txuri-urdinak.