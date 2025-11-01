Mbappé ed il Real Madrid non si fermano: Valencia ko e +7 sul Barcellona

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid di Xabi Alonso non si ferma. Dopo il Successo nel Clasico di settimana scorsa i Blancos piegano anche il Valencia per 4-0 portando a quattro le vittorie consecutive mantenendo 7 punti di vantaggio sul Barcellona. Protagonista ancora una volta Kyllian Mbappé: il fuoriclasse francese ha firmato la doppietta (salendo a quota 13 gol in Liga) per portare i suoi sul 2-0 dopo mezzora grazie al rigore trasformato al 19' e alla rete da pochi passi su asisst di Guler al 31'. L'ex Psg avrebbe ache potuto siglare la tripletta se non avesse lasciato al 43' il secondo rigore a Vinicus Jr che, però, non ha convertito. Il 3-0 comunque non è tardato ad arrivare (44') con un superbo tiro da fuori area di Bellingham. Nel secondo tempo c'è tempo anche per il poker firmato all'82' da Carreras.