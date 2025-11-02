Barcellona, tris all'Elche e secondo posto alle spalle del Real. In rete anche Yamal

Dopo il ko di Madrid, il Barcellona torna alla vittoria e lo fa in casa contro l'Elche per 3-1. I blaugrana vanno avanti già al 9° minuto di gioco grazie al solito Lamine Yamal: passano due minuti e la formazione di Flick raddoppia con Ferran Torres. Gli ospiti accorciano le distanze nel finale del primo tempo grazie a Rafa Mir e riaprono apparentemente i giochi. Nella ripresa, al minuto 61, Rashford firma il definitivo tris per i blaugrana: in classifica, il Barcellona torna al secondo posto, superando il Villarreal e portandosi a quota 25 punti, a cinque lunghezze di distanza dal Real Madrid capolista.
Vincono Alaves e Celta Vigo
L'Alaves ottiene un'importante vittoria fra le mura amiche. All'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, nella undicesima giornata della Liga, il team allenato da Coudet si è imposto per 2-1 sull'Espanyol grazie alle reti siglate da Suarez e Boye nel corso del primo tempo. Nella ripresa il gol degli ospiti, firmato da Fernandez Jaen. Espulso al 92' Boye per doppia ammonizione. Vittoria al 91' per il Celta Vigo, che si è imposto per 2-1 sul campo del Levante: decisiva la rete realizzata da Roman al 91'.