Barcellona, tris all'Elche e secondo posto alle spalle del Real. In rete anche Yamal

Dopo il ko di Madrid, il Barcellona torna alla vittoria e lo fa in casa contro l'Elche per 3-1. I blaugrana vanno avanti già al 9° minuto di gioco grazie al solito Lamine Yamal: passano due minuti e la formazione di Flick raddoppia con Ferran Torres. Gli ospiti accorciano le distanze nel finale del primo tempo grazie a Rafa Mir e riaprono apparentemente i giochi. Nella ripresa, al minuto 61, Rashford firma il definitivo tris per i blaugrana: in classifica, il Barcellona torna al secondo posto, superando il Villarreal e portandosi a quota 25 punti, a cinque lunghezze di distanza dal Real Madrid capolista.