Villarreal infermabile, terza vittoria di fila e -4 dal Real. Tris Atletico sul Levante

Gara senza imprevisti per l'Atletico Madrid, che al Civitas Metropolitano supera il Levante con il finale di 3-1. Un risultato che reca la doppia firma di Antoine Griezmann (61', 80') a cui si aggiunge la precedente autorete di Adrian de la Fuente a sbloccare le marcature (12'): ospiti a segno con Manu Sanchez (21'). I Colchoneros mettono così in serie la quarta vittoria consecutiva in campionato, che vale il 4º posto con 25 punti e un ritardo di 5 lunghezze dal Real Madrid, che domenica 9 sarà impegnato in trasferta nella stracittadina con il Rayo Vallecano. La prossima giornata, Nico Gonzalez e compagni - l'ex Juve è subentrato dalla panchina - saranno ospiti del Getafe all'appuntamento del 23 novembre.
Il Villarreal batte l'Espanyol: Marcelino è 2º
Fra gli altri risultati di giornata, il Villarreal supera l'Espanyol in trasferta grazie alle reti di Gerard Moreno (43') e Alberto Moleiro (57'). Marcelino centra così il secondo successo consecutivo e sale al secondo posto con 26 punti. Bene anche il Girona, che batte in casa l'Alaves per 1-0. Successo di misura anche il Siviglia di Matías Almeyda, che si aggiudica la gara interna con l'Osasuna e sale all'8º posto con 16 punti.