Villarreal infermabile, terza vittoria di fila e -4 dal Real. Tris Atletico sul Levante

Gara senza imprevisti per l'Atletico Madrid, che al Civitas Metropolitano supera il Levante con il finale di 3-1. Un risultato che reca la doppia firma di Antoine Griezmann (61', 80') a cui si aggiunge la precedente autorete di Adrian de la Fuente a sbloccare le marcature (12'): ospiti a segno con Manu Sanchez (21'). I Colchoneros mettono così in serie la quarta vittoria consecutiva in campionato, che vale il 4º posto con 25 punti e un ritardo di 5 lunghezze dal Real Madrid, che domenica 9 sarà impegnato in trasferta nella stracittadina con il Rayo Vallecano. La prossima giornata, Nico Gonzalez e compagni - l'ex Juve è subentrato dalla panchina - saranno ospiti del Getafe all'appuntamento del 23 novembre.