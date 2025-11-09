Il piccolo Rayo ferma la corazzata Real nel derby, il Barcellona ora può accorciare

Incidente di percorso per il Real Madrid di Xabi Alonso. Nel match disputato in casa del Rayo Vallecano, i Blancos non riescono a trovare la via del gol, dovendosi dunque accontentare di uno scialbo 0-0 che interrompe la striscia di vittorie costruita finora dal tecnico spagnolo. Un punto che porta il Real Madrid a quota 31 punti in classifica - al primo posto - che fornisce, al contempo, un assist al Barcellona per ridurre le distanze dal primo posto. I blaugrana si trovano momentaneamente a quota 25, e con una vittoria contro il Celta Vigo questa sera potrebbero portarsi a tre distanze dalla vetta. Nel pareggio a reti bianche andato in scena a Vallecas, sono 21 i tentativi dei Blancos verso la porta registrati, trovando lo specchio soltanto cinque volte.
Nico Williams trascina il Bilbao
Vittoria di misura per l'Athletic Bilbao che nella 12esima giornata della Liga piega 1-0 il Real Oviedo. A decidere la sfida una rete di Nico Williams al 25' del primo tempo. Con questo successo l'Athletic si porta a quota 17 in classifica, a poche distanze dall'Europa League, mentre il Real Oviedo resta ultimo con soli 8 punti raccolti, ad una sola lunghezza dalle squadre fuori dalla zona retrocessione.