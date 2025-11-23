Tuttosport.com
Huijsen gol non basta, il Real pareggia con l'Elche: Barcellona sempre più vicino

L'ex Juve e Bellingham riprendono due volte il risultato ed evitano la sconfitta a Xabi Alonso, ora solamente a +1 dai blaugrana
2 min
Huijsen gol non basta, il Real pareggia con l'Elche: Barcellona sempre più vicino© Getty Images

Frena il Real Madrid che, nella tredicesima giornata della Liga, non va oltre il 2-2 sul campo dell'Elche. Padroni di casa avanti due volte con Febas e Rodrigues, blancos abili a riprenderla in entrambe le occasioni con Huijsen e Bellingham. Nel finale Elche in dieci per un doppio giallo a Chust. Con questo pari il Real Madrid torna comunque in vetta con 32 punti, a +1 sul Barcellona. L'Elche, invece, si porta a quota 16 punti.

Gli altri risultati

Un autogol di Duarte a otto minuti dalla fine consente all'Atletico Madrid di espugnare per 1-0 il campo del Getafe. I Colchoneros, che mercoledì alle 21 ospiteranno l'Inter in Champions League, sono quarti in classifica a quota 28. Gomez risponde a Vanat, invece, nell'1-1 tra Real Betis (espulso Antony nel finale) e Girona. Nessun gol, infine, tra Real Oviedo e Rayo Vallecano, che hanno chiuso con un rosso per parte, rispettivamente per Chaira e Ciss. In mezzo un rigore fallito dagli ospiti con Palazon

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

