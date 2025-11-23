Huijsen gol non basta, il Real pareggia con l'Elche: Barcellona sempre più vicino

Frena il Real Madrid che, nella tredicesima giornata della Liga , non va oltre il 2-2 sul campo dell'Elche. Padroni di casa avanti due volte con Febas e Rodrigues , blancos abili a riprenderla in entrambe le occasioni con Huijsen e Bellingham . Nel finale Elche in dieci per un doppio giallo a Chust . Con questo pari il Real Madrid torna comunque in vetta con 32 punti, a +1 sul Barcellona . L'Elche , invece, si porta a quota 16 punti.

Gli altri risultati

Un autogol di Duarte a otto minuti dalla fine consente all'Atletico Madrid di espugnare per 1-0 il campo del Getafe. I Colchoneros, che mercoledì alle 21 ospiteranno l'Inter in Champions League, sono quarti in classifica a quota 28. Gomez risponde a Vanat, invece, nell'1-1 tra Real Betis (espulso Antony nel finale) e Girona. Nessun gol, infine, tra Real Oviedo e Rayo Vallecano, che hanno chiuso con un rosso per parte, rispettivamente per Chaira e Ciss. In mezzo un rigore fallito dagli ospiti con Palazon.