Dazn annuncia il rinnovo dei diritti di trasmissione in Spagna della Liga fino al 2032

Tra il 2027–2032 Dazn garantirà in esclusiva un totale di 190 partite a stagione - 5 match per ognuna delle 38 giornate - consolidando l'impegno nel mercato spagnolo
2 min
dazn liga
Dazn annuncia il rinnovo dei diritti di trasmissione in Spagna della Liga fino al 2032© Getty Images
TORINO - Dazn, la piattaforma globale leader nell’intrattenimento sportivo, annuncia il rinnovo dei diritti di trasmissione in Spagna de LALIGA EA SPORTS per il prossimo ciclo audiovisivo, che coprirà cinque stagioni complete a partire dal 2027/28. In virtù del nuovo accordo, tra il 2027–2032 Dazn garantirà in esclusiva un totale di 190 partite a stagione - 5 match per ognuna delle 38 giornate - consolidando ulteriormente il proprio impegno nel mercato spagnolo.

Vilda sul nuovo accordo per la Liga

Óscar Vilda, ceo di DaznIberia, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il rinnovo dei diritti di LALIGA in Spagna e di poter offrire ancora più partite nel prossimo ciclo. Continueremo a lavorare al fianco di LALIGA per offrire ai tifosi un’esperienza accessibile, flessibile e innovativa, che permetta loro di vivere come mai prima d’ora il campionato che amano di più”.

Con questo rinnovo, Dazn conferma la sua posizione di piattaforma di riferimento per gli appassionati di sport in Spagna e garantisce una proposta calcistica di alto livello per le prossime stagioni. Oltre a LALIGA EA SPORTS e LALIGA HYPERMOTION, gli utenti potranno continuare a seguire le principali competizioni internazionali, tra cui Premier League, Serie A e Bundesliga.

Dazn detiene, inoltre, i diritti in esclusiva di un’ampia offerta multisport che comprende il Mondiale di Formula 1, la MotoGP, Moto2 e Moto3, le competizioni acb (Liga Endesa, Copa del Rey e Supercopa Endesa), la Nba, Nfl e Nascar, oltre a grandi eventi di boxe e Mma delle principali promotion internazionali.
 
 

