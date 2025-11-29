Dazn annuncia il rinnovo dei diritti di trasmissione in Spagna della Liga fino al 2032

Óscar Vilda , ceo di DaznIberia, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il rinnovo dei diritti di LALIGA in Spagna e di poter offrire ancora più partite nel prossimo ciclo. Continueremo a lavorare al fianco di LALIGA per offrire ai tifosi un’esperienza accessibile, flessibile e innovativa, che permetta loro di vivere come mai prima d’ora il campionato che amano di più”.

Con questo rinnovo, Dazn conferma la sua posizione di piattaforma di riferimento per gli appassionati di sport in Spagna e garantisce una proposta calcistica di alto livello per le prossime stagioni. Oltre a LALIGA EA SPORTS e LALIGA HYPERMOTION, gli utenti potranno continuare a seguire le principali competizioni internazionali, tra cui Premier League, Serie A e Bundesliga.

Dazn detiene, inoltre, i diritti in esclusiva di un’ampia offerta multisport che comprende il Mondiale di Formula 1, la MotoGP, Moto2 e Moto3, le competizioni acb (Liga Endesa, Copa del Rey e Supercopa Endesa), la Nba, Nfl e Nascar, oltre a grandi eventi di boxe e Mma delle principali promotion internazionali.



