Quarto successo consecutivo per il Barcellona, che supera in casa l'Alaves all'incontro valido per la 14ª giornata di campionato. Al Montjuic, gli uomini di Hansi Flick si impongono con il finale di 3-1 rimontando il vantaggio fulmineo degli ospiti, andati a segno nei primi 60 secondi di gioco con Pablo Ibanez. Un risultato che porta le firme di Lamine Yamal (8') e Dani Olmo (26', 93') e che consente inoltre ai blaugrana di salire al comando della classifica con 34 punti e un vantaggio di 2 lunghezze sul Real Madrid, che domenica 30 affronterà a sua volta il Girona in trasferta. La prossima giornata c'è l'Atletico Madrid: appuntamento martedì 2 dicembre al Lluis Companys.