Real Madrid, Mbappé non basta: altro pari. Derby di Siviglia ad alta tensione, vince il Betis

Terzo pareggio di fila per il Real Madrid che, nella 14esima giornata della Liga, non va oltre l'1-1 sul campo del Girona perdendo la vetta della classifica. Padroni di casa avanti nel primo tempo con Ounahi, pari dei blancos nella ripresa grazie ad un rigore di Mbappé. Con questo pareggio la formazione allenata da Xabi Alonso va a 33 punti a -1 dalla capolista Barcellona, mentre il Girona si porta a quota 12 in classifica. Il Villareal supera per 3-2 in trasferta la Real Sociedad. Gli ospiti, in vantaggio con Perez al 31', trovano il raddoppio al 57' con Moleiro. Al 60' Soler accorcia le distanze per la Real Sociedad e all'87' Barrenetxea trova il pareggio. Sembra finita ma in pieno recupero (al 95') il Villareal trova le rete della vittoria ancora con Moleiro.
Il Betis vince il derby
Il Betis si aggiudica per 2-0 il derby sul campo del Siviglia. Per gli ospiti gol di Fornals (54') e Altimira (69'). Nel finale il lancio di oggetti in campo da parte degli ultras del Siviglia porta all'interruzione del match. Dopo diversi minuti di stop - e il rientro delle squadre negli spogliatoi - la situazione si è calmata, i giocatori sono tornati in campo e il derby è ripreso. Vittoria di misura per 1-0 per l'Espanyol sul campo del Celta Vigo. Mattatore della sfida Garcia, in gol al minuto 86. Con questo successo l'Espanyol sale a 24 punti in classifica, mentre il Celta Vigo resta fermo a quota 16.