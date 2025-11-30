Real Madrid, Mbappé non basta: altro pari. Derby di Siviglia ad alta tensione, vince il Betis

Il Betis vince il derby

Il Betis si aggiudica per 2-0 il derby sul campo del Siviglia. Per gli ospiti gol di Fornals (54') e Altimira (69'). Nel finale il lancio di oggetti in campo da parte degli ultras del Siviglia porta all'interruzione del match. Dopo diversi minuti di stop - e il rientro delle squadre negli spogliatoi - la situazione si è calmata, i giocatori sono tornati in campo e il derby è ripreso. Vittoria di misura per 1-0 per l'Espanyol sul campo del Celta Vigo. Mattatore della sfida Garcia, in gol al minuto 86. Con questo successo l'Espanyol sale a 24 punti in classifica, mentre il Celta Vigo resta fermo a quota 16.