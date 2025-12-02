Barcellona show, tris all’Atletico Madrid e prove di fuga: allungo sul Real

Nell'anticipo della 19esima giornata di Liga, il Barcellona batte 3-1 in rimonta l'Atletico Madrid. I colchoneros di Simeone si portano in vantaggio al 19° con Baena, ma i catalani di Flick pareggiano presto con Raphinha che 7 minuti dopo sigla l'1-1. Lewandowski sbaglia un calcio di rigore ma nella ripresa arrivano le reti di Olmo (65°) e Torres (96°) per il 3-1 finale che permette al Barcellona di consolidare la vetta della classifica e portarsi a 37 punti, mentre l'Atletico resta a quota 31.
Real Madrid a Bilbao
Domani, al San Mames, l'altro anticipo fra Athletic Bilbao e Real Madrid (blancos secondi con 33 punti): le due gare sono state ricalendarizzate in vista della Supercoppa di Spagna che si giocherà a gennaio.