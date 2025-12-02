Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Barcellona show, tris all’Atletico Madrid e prove di fuga: allungo sul Real

I blaugrana vincono 3-1 in casa contro i colchoneros e consolidano il primo posto nella classifica di Liga
1 min
Barcellona show, tris all’Atletico Madrid e prove di fuga: allungo sul Real © Getty Images

Nell'anticipo della 19esima giornata di Liga, il Barcellona batte 3-1 in rimonta l'Atletico Madrid. I colchoneros di Simeone si portano in vantaggio al 19° con Baena, ma i catalani di Flick pareggiano presto con Raphinha che 7 minuti dopo sigla l'1-1. Lewandowski sbaglia un calcio di rigore ma nella ripresa arrivano le reti di Olmo (65°) e Torres (96°) per il 3-1 finale che permette al Barcellona di consolidare la vetta della classifica e portarsi a 37 punti, mentre l'Atletico resta a quota 31.

Real Madrid a Bilbao

Domani, al San Mames, l'altro anticipo fra Athletic Bilbao e Real Madrid (blancos secondi con 33 punti): le due gare sono state ricalendarizzate in vista della Supercoppa di Spagna che si giocherà a gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS